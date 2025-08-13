Čím dál víc Poláků si pořizuje zbraně. Zřejmě kvůli válce na Ukrajině

V Polsku roste od roku 2022, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, zájem o vlastnictví zbraní. Tisíce lidí požádaly o příslušné povolení a stále více lidí vstupuje do sportovních střeleckých klubů nebo se stává sběrateli, což jsou nejsnadnější cesty k pořízení zbraní, upozornil polský list Dziennik Gazeta Prawna s odvoláním na policejní údaje.
Ilustrační foto | foto: AP

Zatímco v roce 2020 policie vydala 10 200 povolení, o dva roky později se tento počet více než ztrojnásobil na 34 400 a loni vydala rekordních 43 400 povolení. V polských rukou je tak 367 tisíc zbrojních průkazů a kolem milionu kusů zbraní, napsal list.

Jakkoli zájem o zbraně vzrostl, Polsko v tomto ohledu zůstává v Evropě až na posledním místě. „Jsme nejvíce odzbrojeným národem v Evropě,“ řekl listu advokát a expert na zbrojní předpisy Krzysztof Kuczyński, kterému také patří střelecká škola v Gdaňsku.

V Polsku podle dostupných údajů připadá 2,5 kusu zbraně na 100 obyvatel, zatímco evropský žebříček vede Finsko s 32,4 zbraně na stovku obyvatel, následované Rakouskem (30 kusů), Kyprem (29,1) a Maltou (28,3). Německo s 19,6 zbraně na 100 obyvatel skončilo na osmém místě, napsal list s odvoláním na Portal Strzelecki, sdružující fanoušky střelectví.

V Česku, které má zhruba čtvrtinu obyvatel oproti Polsku, počet registrovaných zbraní překročil milion v roce 2023, kdy majitelů zbrojních průkazů bylo téměř 317 000, vyplývá z údajů na webu policie.

