Podle informací, které jako první přinesla polská rozhlasová stanice RMF FM, obdržela polská vláda v uplynulém týdnu kritické zprávy od polské Vojenské zpravodajské služby i tajných služeb západních spojenců.
Zpravodajská data výslovně varují, že by se v nadcházejících dnech mohly ozbrojené skupiny pokusit o nelegální překročení státní hranice z ruské strany. Cílem těchto skupin má být vyvolání chaosu a provádění sabotážních činů na polském území, upozorňuje webpolské televize tvpworld.com.
Vrchní velitel polské policie Marek Boroń v rozhovoru pro média potvrdil, že z tímto účelem vznikl speciální koordinační štáb, který operaci řídí. Opatření se plně dotýkají dvou severovýchodních regionů – Varmsko-mazurského a Podleského vojvodství.
Do oblasti zamířily posily z celé země. Vedle policistů, vojáků a příslušníků pohraniční stráže operují na hranici také elitní policejní protiteroristické jednotky. Cílem rozmístění těchto sil je zajistit bezpečnost místních obyvatel, strategických objektů a kritické infrastruktury, píše polský web strefaobrony.pl.
Polská policie dostala rozkaz k uvedení krajských ředitelství do stavu plné akceschopnosti v termínu ode dneška do 8. listopadu. Veřejností původně kolovaly spekulace, zda zvýšená přítomnost ozbrojených složek nesouvisí s vnitropolitickým napětím kolem polského Ústavního soudu. Velitel Boroń i oficiální policejní kanály to však podle polské televize striktně popřeli s tím, že důvodem jsou čistě externí bezpečnostní hrozby a prevence proti hybridním útokům z východu.
Očekávané zimní sabotáže
Tento krok zapadá do širšího rámce hybridní války, kterou Rusko proti zemím NATO vede. Zahraniční analýzy, včetně zpráv z amerického Institutu pro studium války (ISW), již dříve varovaly, že by Rusko mohlo s příchodem zimy zintenzivnit diverzní činnost v Polsku. Mezi hlavní předpokládané cíle patří železniční sítě a logistické uzly, které Polsko využívá mimo jiné pro přepravu západní pomoci na Ukrajinu.
Další na ráně jsou energetická infrastruktura a telekomunikační zařízení. V nedávné minulosti polské služby například odhalily pokus o žhářský útok na pozemní stanici satelitní sítě Starlink.
Kaliningradská oblast představuje pro Rusko klíčovou, silně militarizovanou předsunutou pozici v Baltském moři, vklíněnou mezi členské státy NATO.
Polsko na tuto dlouhodobou hrozbu reaguje systematicky – vedle aktuální bleskové operace již dříve vybudovalo na této hranici plot s elektronickým monitoringem a do konce roku 2026 plánuje kompletně zreorganizovat jednu ze svých brigád územní obrany na specializovaný útvar vyčleněný výhradně pro obranu kaliningradské hranice.
Polská vláda zdůrazňuje, že akce je preventivní a na samotné hranici zatím nebyly zaznamenány žádné otevřené incidenty ani střety.