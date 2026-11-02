Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Polsko zahájilo speciální bezpečnostní operaci u Kaliningradské oblasti

Autor:
  17:49
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Východní štít. Polsko na hranicích s Kaliningradskou oblastí a Běloruskem...

Východní štít. Polsko na hranicích s Kaliningradskou oblastí a Běloruskem postavilo sedm set kilometrů dlouhé obranné linie. (listopad 2024) | foto: TOMASZ WASZCZUK / EPA / ProfimediaProfimedia.cz

Východní štít. Polsko na hranicích s Kaliningradskou oblastí a Běloruskem...
Východní štít. Polsko na hranicích s Kaliningradskou oblastí a Běloruskem...
Takhle vypadala hranice mezi Polskem a ruskou Kaliningradskou oblastí v roce...
Takhle vypadala hranice mezi Polskem a ruskou Kaliningradskou oblastí v roce...
11 fotografií
Polsko zahájilo rozsáhlou preventivní bezpečnostní operaci podél svých hranic s ruskou Kaliningradskou exklávou. Polské úřady tak reagují na vážná a konkrétní varování domácích i spojeneckých zpravodajských služeb, které upozorňují na bezprostřední riziko diverzních akcí a sabotáží z ruské strany.

Podle informací, které jako první přinesla polská rozhlasová stanice RMF FM, obdržela polská vláda v uplynulém týdnu kritické zprávy od polské Vojenské zpravodajské služby i tajných služeb západních spojenců.

Zpravodajská data výslovně varují, že by se v nadcházejících dnech mohly ozbrojené skupiny pokusit o nelegální překročení státní hranice z ruské strany. Cílem těchto skupin má být vyvolání chaosu a provádění sabotážních činů na polském území, upozorňuje webpolské televize tvpworld.com.

Vrchní velitel polské policie Marek Boroń v rozhovoru pro média potvrdil, že z tímto účelem vznikl speciální koordinační štáb, který operaci řídí. Opatření se plně dotýkají dvou severovýchodních regionů – Varmsko-mazurského a Podleského vojvodství.

Do oblasti zamířily posily z celé země. Vedle policistů, vojáků a příslušníků pohraniční stráže operují na hranici také elitní policejní protiteroristické jednotky. Cílem rozmístění těchto sil je zajistit bezpečnost místních obyvatel, strategických objektů a kritické infrastruktury, píše polský web strefaobrony.pl.

Polská policie dostala rozkaz k uvedení krajských ředitelství do stavu plné akceschopnosti v termínu ode dneška do 8. listopadu. Veřejností původně kolovaly spekulace, zda zvýšená přítomnost ozbrojených složek nesouvisí s vnitropolitickým napětím kolem polského Ústavního soudu. Velitel Boroń i oficiální policejní kanály to však podle polské televize striktně popřeli s tím, že důvodem jsou čistě externí bezpečnostní hrozby a prevence proti hybridním útokům z východu.

Očekávané zimní sabotáže

Tento krok zapadá do širšího rámce hybridní války, kterou Rusko proti zemím NATO vede. Zahraniční analýzy, včetně zpráv z amerického Institutu pro studium války (ISW), již dříve varovaly, že by Rusko mohlo s příchodem zimy zintenzivnit diverzní činnost v Polsku. Mezi hlavní předpokládané cíle patří železniční sítě a logistické uzly, které Polsko využívá mimo jiné pro přepravu západní pomoci na Ukrajinu.

Další na ráně jsou energetická infrastruktura a telekomunikační zařízení. V nedávné minulosti polské služby například odhalily pokus o žhářský útok na pozemní stanici satelitní sítě Starlink.

Kaliningradská oblast představuje pro Rusko klíčovou, silně militarizovanou předsunutou pozici v Baltském moři, vklíněnou mezi členské státy NATO.

Polsko na tuto dlouhodobou hrozbu reaguje systematicky – vedle aktuální bleskové operace již dříve vybudovalo na této hranici plot s elektronickým monitoringem a do konce roku 2026 plánuje kompletně zreorganizovat jednu ze svých brigád územní obrany na specializovaný útvar vyčleněný výhradně pro obranu kaliningradské hranice.

Polská vláda zdůrazňuje, že akce je preventivní a na samotné hranici zatím nebyly zaznamenány žádné otevřené incidenty ani střety.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.