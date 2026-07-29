Morawiecki oznámil vznik nové frakce, spor v polské PiS rozdělil voliče strany

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  14:34aktualizováno  14:34
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Polský premiér Mateusz Morawiecki představuje program své vlády a žádá...

Polský premiér Mateusz Morawiecki představuje program své vlády a žádá parlament o vyslovení důvěry. Jeho vláda je u moci pouhé dva týdny. (11. prosince 2023) | foto: Reuters

Polský premiér Mateusz Morawiecki představuje program své vlády a žádá...
Bývalý polský premiér Mateusz Morawiecki (24. července 2026)
Polský premiér Mateusz Morawiecki představuje program své vlády a žádá...
Předseda hlavní polské opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS) Jarosław...
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Bývalý polský premiér Mateusz Morawiecki ve středu oznámil vznik nové parlamentní frakce se 40 zákonodárci. Stalo se tak po rozkolu ve straně Právo a spravedlnost (PiS) ohledně dalšího směřování hlavní polské opoziční síly. Morawiecki uvedl, že zůstává v opozici, současnou vládu premiéra Donalda Tuska považuje za hroznou.

Morawiecki a Kaczyński se neshodli ohledně stranické taktiky před parlamentními volbami, které budou v březnu příštího roku. Kaczyński prosazuje větší orientaci na krajně pravicová témata, Morawiecki naopak větší posun PiS do středu.

Expremiér a jeho příznivci založili vlastní skupinu Rozvoj Plus (Rozwój Plus) a odmítli ji rozpustit po ultimátu šéfa PiS, že ze strany budou vyloučeni. Ultimátum končilo ve čtvrtek. V pátek PiS uvedla, že ještě neukončila členství lidem, kteří nevyhověli požadavku stranického vedení.

Morawiecki ve středu oznámil vznik nové parlamentní frakce Rozvoj Plus, ve které bude zasedat 39 poslanců a jeden senátor. Na stránkách Sejmu byl ve středu kolem 12:30 Morawiecki stále veden ve frakci PiS. Expremiér v prohlášení kritizoval vnitrostranické šarvátky. Vznik nové frakce a politické síly podle něj rozšíří pravicový opoziční tábor.

„Nemáme žádný úmysl spolupracovat s kýmkoliv, kdo podporuje tuto hroznou vládu, s jakýmkoliv podporovatelem Donalda Tuska,“ uvedl Morawiecki.

Spor mezi Morawieckým a šéfem PiS Jaroslawem Kaczyńským podle průzkumů rozdělil i voliče strany. Nemají na něj jednoznačný názor.

Podle 46 procent respondentů v průzkumu, který se uskutečnil v pátek a sobotu, by měl v čele strany zůstat Kaczyński. Ovšem 50 procent voličů strany se domnívá, že by se předsedou měl stát Morawiecki. Čtyři procenta respondentů neměla na věc názor.

Podle jiného průzkumu společnosti IBRiS by nová Morawieckého strana dostala sedm procent hlasů. Preference PiS by klesly z 23 procent na začátku července na 17 procent v průzkumu z tohoto týdne.

Největší stranou zůstává Občanská koalice premiéra Donalda Tuska s 30 procenty preferencí. Dvěma krajně pravicovým stranám, Konfederaci a Konfederaci koruny polské, průzkum přisuzuje 12 a 11 procent. Do parlamentu by se dostala i Levice se sedmi procenty hlasů. Vláda, která vznikne po volbách, tak bude zřejmě koaliční.

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