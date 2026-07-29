Morawiecki oznámil vznik nové frakce, spor v polské PiS rozdělil voliče strany

Morawiecki a Kaczyński se neshodli ohledně stranické taktiky před parlamentními volbami, které budou v březnu příštího roku. Kaczyński prosazuje větší orientaci na krajně pravicová témata, Morawiecki naopak větší posun PiS do středu.
Expremiér a jeho příznivci založili vlastní skupinu Rozvoj Plus (Rozwój Plus) a odmítli ji rozpustit po ultimátu šéfa PiS, že ze strany budou vyloučeni. Ultimátum končilo ve čtvrtek. V pátek PiS uvedla, že ještě neukončila členství lidem, kteří nevyhověli požadavku stranického vedení.
Morawiecki ve středu oznámil vznik nové parlamentní frakce Rozvoj Plus, ve které bude zasedat 39 poslanců a jeden senátor. Na stránkách Sejmu byl ve středu kolem 12:30 Morawiecki stále veden ve frakci PiS. Expremiér v prohlášení kritizoval vnitrostranické šarvátky. Vznik nové frakce a politické síly podle něj rozšíří pravicový opoziční tábor.
„Nemáme žádný úmysl spolupracovat s kýmkoliv, kdo podporuje tuto hroznou vládu, s jakýmkoliv podporovatelem Donalda Tuska,“ uvedl Morawiecki.
Spor mezi Morawieckým a šéfem PiS Jaroslawem Kaczyńským podle průzkumů rozdělil i voliče strany. Nemají na něj jednoznačný názor.
Podle 46 procent respondentů v průzkumu, který se uskutečnil v pátek a sobotu, by měl v čele strany zůstat Kaczyński. Ovšem 50 procent voličů strany se domnívá, že by se předsedou měl stát Morawiecki. Čtyři procenta respondentů neměla na věc názor.
Podle jiného průzkumu společnosti IBRiS by nová Morawieckého strana dostala sedm procent hlasů. Preference PiS by klesly z 23 procent na začátku července na 17 procent v průzkumu z tohoto týdne.
Největší stranou zůstává Občanská koalice premiéra Donalda Tuska s 30 procenty preferencí. Dvěma krajně pravicovým stranám, Konfederaci a Konfederaci koruny polské, průzkum přisuzuje 12 a 11 procent. Do parlamentu by se dostala i Levice se sedmi procenty hlasů. Vláda, která vznikne po volbách, tak bude zřejmě koaliční.