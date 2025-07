Polský premiér se snaží zvrátit vládní krizi. Vymění ministry spravedlnosti a vnitra

Rekonstrukce přichází v době, kdy se Tuskův kabinet snaží zvrátit pokles popularity a znovu získat politickou iniciativu. Premiér oznámil změny ve vládě už krátce po neúspěchu kandidáta jeho koalice ve druhém kole prezidentských voleb 1. června. Následně požádal Sejm o důvěru, kterou dolní komora parlamentu vyslovila 11. června.

„Nejde o žádný reklamní trik. Pořádek, bezpečnost a budoucnost jsou rozhodujícími kritérii při výběru lidí do vlády,“ citovala z Tuskova středečního projevu k obměně vládního týmu agentura PAP. „Dost fňukání, nestalo se nic, co by znehodnotilo tyto velké sny a velké cíle,“ dodal. Slíbil také konec veřejných sporů mezi stranami vládní koalice.

Vzhledem k obtížné mezinárodní situaci bude nově místopředsedou vlády ministr zahraničí Sikorski, řekl Tusk. Podle průzkumů veřejného mínění je šéf diplomacie nejpopulárnějším politikem v zemi, připomněla agentura DPA. Podle listu Rzeczpospolita si jej Tusk připravuje jako možného nástupce.

Ministr spravedlnosti Bodnar čelil kritice za právně sporné zásahy do justice, které měly obnovit právní stát. V obměněném kabinetu jej nahradí Waldemar Žurek. Na postu ministra vnitra končí Siemoniak, který měl na starosti opatření v oblasti migrace. Tuskova vláda začátkem tohoto měsíce zavedla kontroly na hranicích s Německem a Litvou.

Ministr financí Andrzej Domański nově převezme odpovědnost i za oblast hospodářství a bude koordinovat činnost všech ekonomických resortů vlády, uvedl podle agentury Reuters premiér Tusk. Vznikne také nové ministerstvo energetiky.

Noví ministři budou do funkce jmenováni ve čtvrtek a první zasedání rekonstruovaného kabinetu se uskuteční v pátek, oznámil Tusk.

Jde o první obměnu kabinetu Tuskovy vlády od jejího nástupu v prosinci 2023. Ministry mají v kabinetu čtyři strany - kromě Tuskovy centristické Občanské koalice je to strana Levice, středopravé Polsko 2050 a rovněž agrární Polská lidová strana (PSL).

Od poloviny roku 2024 podpora Tuskově vládě v průzkumech veřejného mínění neustále klesá. Tento měsíc se podíl odpůrců vlády zvýšil na 48 procent, zatímco podporovatelů je stabilně kolem 32 procent, ukázal nejnovější průzkum agentury CBOS.