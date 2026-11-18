Podle zdrojů z prezidentské kanceláře byla informace o „trůnu pro Trumpa“ utajena dokonce i tam, dodala stanice. Ta požádala kancelář o vyjádření, ale před zveřejněním zprávy jej nedostala.
Nawrocki byl mezi více než čtyřmi tisíci hosty, kteří se 14. června zúčastnili oslav Trumpových osmdesátin. Spolu s prezidentovými narozeninami se tehdy ve Washingtonu slavilo i 250. výročí podpisu Deklarace nezávislosti, a to i zápasnickou show smíšených bojových umění u Bílého domu.
Prezidentská kancelář v předstihu informovala novináře, že Nawrocki předá Trumpovi dva dary, jeden spíše státní a druhý spíše osobní. Následně kancelář oznámila, že Trump dostal od Nawrockého „ve jménu polského národa“ mramorovou desku, kterou „hodlá umístit na plánovaný monumentální vítězný oblouk k uctění 250. výročí vzniku USA“.
To byl ten první dárek. Co ale byl ten druhý, osobnější, nikdy žádný z úředníků hlavy státu nepotvrdil. Časopis Newsweek napsal, že Trump dostal na zakázku vyrobené zlaté manžetové knoflíčky s onyxem. Později se tato informace objevila i v dalších médiích, připomněla TVN24.
Autorem křesla je uznávaný umělec pracující s jantarem Lucjan Myrta ze Sopot, kterému letos v srpnu Nawrocki udělil státní vyznamenání za mimořádný přínos polské kultuře. Příběh však zřejmě sahá do roku 2018, kdy Myrta daroval předchůdci Nawrockého v Prezidentském paláci Andrzeji Dudovi dubové křeslo zdobené jantarem, vytvořené u příležitosti stého výročí obnovení nezávislosti Polska.
Umělec vysvětlil, že na základě zakázky od prezidentské kanceláře vytvořil ještě druhé, podobné křeslo, které bylo určeno Trumpovi v době jeho prvního funkčního období. Tehdy ale k předání daru nakonec nedošlo. „Křeslo objednal prezident Duda, kterému končilo funkční období. Prezident Trump v té době na návštěvu nepřijel, a tak mně druhé křeslo zůstalo,“ řekl televizi Myrta podle listu Rzeczpospolita.
Před červnovou cestou Karola Nawrockého do Washingtonu se prezidentská kancelář na umělce znovu obrátila. „Věděl jsem, že kancelář disponuje omezenými prostředky, a tak jsem souhlasil s tím, že křeslo poskytnu výměnou za úhradu minimálních nákladů,“ řekl umělec. Hodnotu křesla však neuvedl.
V debatě pod zprávou o prezidentově daru se na sociálních sítích objevily stížnosti, že Nawrocki pořídil „trůn pro Trumpa“ za peníze daňových poplatníků, aniž je o tom informoval. „Prezident má zajímavé vzory k následování. Jantarovou komnatu daroval pruský král carovi Petrovi, aby tak zpečetil spojenectví. Dopadlo to tak, že dodnes nikdo neví, kde je (jantarová komnata) spolu se spojenectvím,“ poznamenal jeden z diskutujících.