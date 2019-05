Hnutí ‚nespokojených Američanů pomohlo Trumpovi na vrchol, prezident sliby nedodržel. Kam zmizelo?

WASHINGTON/PRAHA Ještě před několika lety bylo hnutí Tea Party dominantní silou v americké politice, stalo se symbolem boje proti politice exprezidenta Baracka Obamy. Jeho voliči dovedli Donalda Trumpa do Bílého domu. Dnes však prakticky neexistuje. Zůstává tak otázka: kam se poděla?

„Amerika je připravena na revoluci. Na revoluci, která přichází odspodu. A já jsem ráda, že u toho mohu být s vámi. Je skvělé být na setkání Tea Party,“ začala svůj projev na setkání v Tenessee Sarah Palinová v roce 2010. V sále seděly stovky lidí a tleskaly, přestože bývalá guvernérka Aljašky neuspěla o dva roky dříve jako kandidátka na viceprezidentku po boku senátora McCaina.



Spojené státy se tehdy potýkaly s následky globální ekonomické krize, u moci byl demokratický prezident Barack Obama. S jeho politikou tehdy nesouhlasila velká část populace. Především pak s navyšováním státního rozpočtu a rozmachem státních institucí.

Reakce na byrokracii

V reakci na Obamovu politiku postupně začalo vznikat nové hnutí, které se zhmotnilo v Tea Party, tedy Hnutí čajových dýchánků. Svým názvem se odkazovalo na počátek americké revoluce, na takzvané Bostonské pití čaje, a jeho cílem tehdy bylo prosazení snížení daní, vyrovnaného rozpočtu, zabránění přílišného přílivu migrantů, omezení role federální vlády, ale i zvrácení reformy zdravotního pojištění známého jako Obamacare.

V americkém dvoustranickém systému představovali stoupenci Tea Party především radikálnější voliče Republikánské strany. Ne všichni však byli takto jasně ideově vyhranění, našli se mezi nimi i libertariáni a také zastánci relativně středové politiky. „Podle některých průzkumů dokonce až každý čtvrtý podporovatel Tea Party byl buď nezávislý, nebo demokrat,“ upozorňuje Jan Hornát z Institutu mezinárodních studií FSV UK.

Hnutí Tea Party nakonec získalo podporu i zmíněné exguvernérky Aljašky Sarah Palinové a právě s její tváří si hnutí v roce 2010 spojovalo nejvíce lidí. Ten rok znamenal pro Tea Party zlom.

Ministra zahraničí Mike Pompeo znám jako radikálně konzervativní republikánský kongresman a představitel hnutí „Tea Party“.

Takzvané „midterm elections“, tedy volby uprostřed prezidentského mandátu, v roce 2010 učinily z Tea Party dominantní politické hnutí. Podle deníku The New York Times bylo zvoleno s významnou podporou hnutí 129 kandidátů do Sněmovny reprezentantů a 9 kandidátů do Senátu.

Republikánská strana tak díky tomu získala kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů a o šest křesel si polepšila i v Senátu. Překvapivý úspěch zaznamenali i relativně radikální kandidáti, jako například Christina O’Donnellová v Delaware nebo libertarián Rand Paul v Kentucky.

Příchod Trumpa

Volební vítězství přitáhlo nové tváře. Na akcích hnutí se tak například začal pravidelně objevovat Donald Trump. Na setkáních tvrdil, že jej Tea Party miluje, a postupně zjišťoval, co trápí její podporovatele a na co slyší. Hnutí však postupně začalo upadat do pozadí. Řadu témat převzali středoví kandidáti republikánské strany a z ousiderského hnutí se stal mainstream. Toho nakonec využil i sám Trump.

„Na svou stranu přetáhl obrovské množství voličů Tea Party. Stylizoval se do role politika, který tato témata bral jako hlavní, ačkoliv historicky zastával i naprosto odlišné pozice,“ uvedl Hornát. Právě nespokojení voliči Tea Party pomohli Donaldu Trumpovi k moci. Vnímali jej jako svého kandidáta a následně i prezidenta. „Trump tím, že navštěvoval jejich akce a znal jejich problémy, dostal voliče prakticky na podnose,“ dodává Hornát.

Donald Trump

Své sliby však nedodržel. Přestože zpočátku vydal několik exekutivních příkazů, které měly omezit rozsah byrokratizace USA, rozpočet za jeho vlády jen roste a rozpočtový deficit se podle prognóz zdvojnásobí.

Tea Party se ale i přesto spokojila s tím, že má svého kandidáta a prezidenta nikdo nekritizuje. Nikdo napříč Republikánskou stranou totiž nemá zájem Trumpa a tím i celou stranu oslabovat před nadcházejícími volbami v roce 2020.

Bez energie

„Tea Party naprosto ztratila momentum,“ vysvětluje Hornát. „Většina kongresmanů z roku 2010 již není v Kongresu. Buď se jim nepodařilo obhájit mandát, anebo ani nechtěli být součástí establishmentu, proti kterému brojili.“

Hnutí se vyčerpalo nejen personálně, ale také ideově. Většina témat, na kterých Tea Party stála, dnes není pro voliče zajímavá a aktuální. Na druhou stranu však akademik upozorňuje, že téma fiskální odpovědnosti se může brzy vrátit s další ekonomickou krizí, která nemusí být daleko.