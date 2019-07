Pompeo je přesvědčen, že Londýn vydá zakladatele WikiLeaks Assange do USA. Britové to popírají

Quito Británie vydá Spojeným státům k potrestání za špionáž zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo to prohlásil v rozhovoru, který v neděli zveřejnil ekvádorský list El Universo. Podle agentury AFP přitom zástupce britské vlády minulý týden v Ekvádoru místní úřady ujistil, že Londýn Assange nevydá, protože v USA by mohl být odsouzen k smrti.

Assange čelí ve Spojených státech obviněním z proniknutí do vládních počítačů a nezákonného zveřejnění tajných dokumentů. Washington požádal o jeho vydání, britský soud by o žádosti měl rozhodnout koncem února příštího roku. Formální souhlas s vydáním Assange do USA sice již podepsal britský ministr vnitra, konečné slovo ale bude mít britská justice.



V USA hrozí Assangemu 175 let vězení nebo trest smrti

Britská policie zatkla sedmačtyřicetiletého Australana v dubnu na ekvádorské ambasádě v Londýně, když mu vláda jihoamerické země zrušila azyl. USA ho nejdřív obvinily z průniku do počítačů ministerstva obrany, za což mu hrozilo maximálně pět let vězení.

V květnu však Washington obvinění rozšířil o další téměř dvě desítky trestných činů včetně nezákonného zveřejnění tajných dokumentů, kterým Assange údajně ohrozil americkou bezpečnost.

„Už jsme odeslali žádost, takže (Assange) bude Spojeným státům vydán k odsouzení,“ řekl americký ministr ekvádorskému listu. V USA podle agentury AFP čeká Assange souhrnný trest 175 let vězení nebo i trest smrti. Ekvádorská vláda tvrdí, že z Londýna dostala písemné záruky, že Assange nebude vydán zemi, kde by mohl být mučen nebo popraven.