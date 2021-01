Pompeo řekl, že Al-Káida má novou základnu v Íránu. Ministr zahraničí Zaríf to odmítl

Washington/Teherán Americký ministr zahraničí Mike Pompeo dnes bez jasných důkazů uvedl, že si teroristická síť Al-Káida zřídila novou hlavní základnu v Íránu. Ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf vzápětí tvrzení označil za nepravdivé a obvinil Pompea z válečného štváčství. Informovala o tom agentura Reuters.

Pompeova poznámka, že Írán poskytuje lídrům Al-Káidy bezpečné útočiště, přichází pouhých osm dní před vypršením mandátu prezidenta Donalda Trumpa. Ve zpravodajském prostředí a Kongresu se podobná tvrzení setkávají s určitou skepsí.



List The New York Times (NYT) v listopadu napsal, že izraelští agenti při tajné operaci v Íránu v srpnu zabili druhého nejvýše postaveného muže teroristické sítě Al-Káida Abdalláha Ahmada Abdalláha. Egypťan, který vystupoval pod jménem Abú Muhammad Masrí, je považován za jednoho ze strůjců vražedných atentátů na americká velvyslanectví v Nairobi a Dáresalámu v roce 1998 a hovořilo se o něm také jako o možném nástupci současného vůdce Al-Káidy Ajmána Zavahrího. Írán to tehdy odmítl s tím, že na svém území žádné teroristy z Al-Káidy nemá.

Pompeo na tiskové konferenci ve Washingtonu řekl, že Masrí zemřel loni 7. srpna. Zdůraznil přitom, že to poprvé oznamuje veřejně. Následně ministr zahraničí poznamenal, že Masrího působení v Íránu nebylo překvapivé. „Masrího přítomnost v Íránu souvisí s tím, proč tu jsme... Al-Káida má novou domovskou základnu: je to Íránská islámská republika,“ řekl Pompeo.

Jeho íránský protějšek Zaríf tvrzení o vazbách Íránu na Al-Káidu označil na twitteru za smyšlené. Pompea obvinil z válečného štváčství a lži.

Vztahy mezi Íránem a Washingtonem se významně zhoršily poté, co prezident Donald Trump v roce 2018 odstoupil od jaderné dohody mezi Íránem a světovými mocnostmi a zavedl proti islámské republice nové sankce. Pompeo v posledních týdnech zvyšoval tlak na Írán dalšími sankcemi a ostrou rétorikou.

Poradci nastupujícího prezidenta Joea Bidena se domnívají, že se Trumpova administrativa snaží novému prezidentovi ztížit možný návrat k mezinárodní jaderné dohodě s Íránem, od níž Spojené státy z rozhodnutí Trumpa odstoupily.

Pompeo oznámil, že USA uvalily sankce proti lídrům Al-Káidy sídlícím v Íránu a třem lídrům Kurdských praporů Al-Káidy. Řekl také, že Spojené státy vypsaly odměnu ve výši až sedmi milionů dolarů (150,6 miliony korun) za informace, které by mohly vést k nalezení či identifikaci Muhammada Abataje, jednoho z lídrů Al-Káidy, který je známý také jako Abdar Rahmán Maghríbí. Pompeo obvinil Írán z vazeb na Al-Káidu již v minulosti, neposkytl však konkrétní důkazy.

Dřívější tvrzení administrativy prezidenta George Bushe mladšího o íránském napojení na útoky Al-Káidy v USA z 11. září 2001 byly liché. V uplynulých letech se však objevily zprávy o tom, že se příslušníci Al-Káidy skrývají v Íránu.

Někdejší představitel americké zpravodajské komunity uvedl, že Írán nikdy nebyl k Al-Káidě přátelský, a to před ani po útocích z 11. září. K jakýmkoliv tvrzením o jejich současné spolupráci by se podle něj mělo přistupovat obezřetně. Šíitský Írán a sunnitská Al-Káida jsou navíc sektářskými nepřáteli.