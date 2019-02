Pompeo ve Varšavě znovu varoval před Čínou. „Instalování jejich technologií zvětšuje rizika,“ prohlásil

VARŠAVA Americký ministr zahraničí Mike Pompeo v úterý ve Varšavě znovu varoval před Čínou a riziky souvisejícími s použitím čínských technologií. „Pokud jde o čínské technologie, jsou tu jistá rizika. Instalování čínských technologií rizika zvětšuje,“ uvedl americký ministr podle zpravodajské televize TVN 24.

Pompeo podle ní zdůraznil, že Spojené státy nikdy neumístí svá zařízení v zemi, ve které hrozí, že je Číňané „hacknou“, tedy neoprávněně se dostanou k informacím. Zopakoval však, že každá země v tomto směru musí učinit vlastní rozhodnutí. „Každá země, podobně jako Polsko coby svrchovaný stát, přijme vlastní rozhodnutí a rozhodne, zda bude těchto technologií využívat, anebo nikoli,“ řekl Pompeo.



Polský ministr zahraničí Jacek Czaputowicz v této souvislosti poznamenal, že o čínských technologiích se debatuje také v Evropské unie. „Jsme si toho vědomi, spolupracujeme v rámci EU a také s USA, pokud jde o výměnu informací v této oblasti,“ řekl. EU je podle něj otevřena investicím, ale „na druhé straně bezpečnostní otázky určitě ovlivní rozhodnutí v této oblasti“.

Pompeo označil Polsko za jednoho z nejlepších přátel USA v Evropě a zejména pochválil Varšavu za vynikající vztahy s USA ve sféře obrany a bezpečnosti. Pochválil Poláky za to, že na obranu vynakládají dvě procenta hrubého domácího produktu - a činí tak z nadšení, a ne z donucení. Podle listu Gazeta Wyborcza dokonce prohlásil, že od pádu železné opony je „Polsko nejlepším spojencem USA v Evropě“. Nicméně podle TVN znovu řekl, že na zrušení víz pro Poláky při cestách do USA se pracuje.

Pompeo jednal hodinu se svým polským protějškem, a to i o zvětšení americké vojenské přítomnosti v zemi, situaci na Ukrajině a o plynovodu Nord Stream 2, který má přepravovat ruský plyn po dně Baltu přímo do Německa, s pominutím Ukrajiny. Tento plynovod by podle Pompea zvětšil ruskou převahu a prohloubil evropskou závislost na ruském plynu.

Czaputowicz zdůraznil, že cíle obou zemí v zahraniční politice jsou shodné, a poděkoval svému hostu za to, že v Polsku jsou američtí vojáci a díky tomu se Poláci cítí bezpečni. Podpořil rovněž odstoupení USA od smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu, protože ji Rusko beztak neplnilo a porušovalo.

Pompeo přiletěl do Varšavy na konferenci o Blízkém východu, která začne ve středu. Předchozí zastávky na jeho evropské cestě byly v Budapešti a Bratislavě, kde rovněž varoval před Ruskem.