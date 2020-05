Virus vznikl ve Wu-chanu, tvrdí nadále Pompeo. Únikem z laboratoří si už ale jistý není

Washington Americký ministr zahraničí Mike Pompeo zmírňuje svá předchozí vyjádření ohledně toho, že koronavirus unikl z čínské laboratoře ve městě Wu-chan. USA podle něj ví, že virus vznikl ve Wu-chanu, nejsou si ale jisté jeho konkrétním původem. Šéf americké diplomacie to řekl ve víkendovém rozhovoru s krajně pravicovým serverem Breitbart.

Začátkem května hovořil Pompeo o „značném množství důkazů“, které prý svědčí o tom, že virus pochází z čínské laboratoře. Neupřesnil přitom, zda podle něj unikl omylem, či byl vypuštěn záměrně. O těchto důkazech dříve mluvil také americký prezident Donald Trump, který v posledních týdnech na Čínu tvrdě útočí a viní ji z toho, že nese odpovědnost za současný stav pandemie. Spojené státy jsou nejhůře zasaženou zemí na světě s bezmála 1,5 miliony potvrzenými nálezy covid-19 a téměř 90 000 zemřelými po komplikacích onemocnění covid-19.



Peking americká obvinění opakovaně tvrdě odmítá, Washington dosud žádné z důkazů nepředložil. Sdělení čelních politických představitelů USA rovněž odporuje informacím aliance Five Eyes (Pět očí), která sdružuje rozvědky USA, Kanady, Británie, Austrálie a Nového Zélandu. Nejmenované zpravodajské zdroje médiím začátkem května sdělily, že tato skupina nemá informace dokládající, že by koronavirus unikl z čínské laboratoře.



„Víme, že to (koronavirus) začalo ve Wu-chanu, ale nevíme odkud (přesně) nebo od koho, a to jsou důležité věci,“ řekl o víkendu Pompeo. „Opakovaně jsme žádali, abychom mohli vyslat týmy, které by jim pomohly přijít na to, odkud virus pochází,“ dodal ministr.

Pompeo rovněž zdůraznil, že znalosti o původu viru jsou klíčové při vývoji vakcíny a obvinil Čínu z nedostatečné transparentnosti, což americká administrativa činí opakovaně již mnoho týdnů. Začátkem roku přitom Trump chválil svého čínského protějška Si Ťin-pchinga za zvládnutí pandemie a za jeho transparentní přístup.

Šéf americké diplomacie rovněž zopakoval, že se USA chystají Čínu za globální pandemii potrestat. Poznamenal ale, že zatím není rozhodnuto, jakým způsobem tak učiní a že to záleží na Trumpově rozhodnutí. Podle zdrojů zevnitř americké administrativy patří mezi zvažované možnosti finanční sankce či uvalení dalších cel na dovoz čínského zboží do USA, napsal server televize CNN.