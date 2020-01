Pomsta za Solejmáního. Konflikt mezi USA a Íránem může vést ke kybernetické válce

Washington/Teherán Smrt íránského generála Solejmáního po útoku Spojenými státy šokovala celý svět. Zabití jedné z hlavních postav blízkovýchodní politiky zvýšilo již panující napětí mezi Washingtonem a Teheránem a zdůraznilo možnost přímého konfliktu mezi oběma státy. Ten se však nemusí vést zbraněmi, bojovým polem se totiž může stát i kyberprostor.

Tvrdá odveta. Tu Američanům po nočním útoku v Bagdádu slíbil íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí. Několik dní poté Írán zaútočil na síly pod americkým vedením v Iráku, na „nepřátelské“ letecké základny vypálil 16 balistických raket. Došlo ke zničení mnoha objektů, žádný Američan ale zabit nebyl.

Jak podotýká server The Conversation UK, pomsta se však může vést i na digitálním bojišti. Kybernetická válka by mohla mít mnohem závažnější důsledky, cílem by totiž nemusela být pouze armáda, výrazně by mohla zasáhnout i obchod a narušit ekonomiku Spojených států.

Pokud by ke kybernetické válce mezi Spojenými státy a Íránem došlo, nejednalo by se o první podobný konflikt. V roce 2010 íránský jaderný program napadl počítačový virus Stuxnet, který zasáhl počítače zaměstnanců elektrárny Búšehr, cílem však podle izraelského listu Ha’arec měl být závod na obohacování uranu v Natanzu. K útoku se žádná země nepřiznala, neoficiálně je však považován za výsledek spolupráce Američanů a Izraelců.



Kybernetickým útokem se Američané oficiálně pomstili v červnu 2019, kdy došlo k sestřelení jejich dronu v Hormuzském průlivu íránskými revolučními gardami. Úder proti Íránu, schválený prezidentem Donaldem Trumpem, oslabil počítačové systémy, prostřednictvím nichž vojáci ze země na Blízkém východě kontrolují zařízení na odpalování raket a řízených střel.

Tehdy firmy zabývající se kybernetickou bezpečností varovaly před aktivitou hackerů pracujících pro íránskou vládu. Zaznamenali totiž rostoucí počet útoků proti vládním agenturám USA a ekonomické infrastruktuře. Vybrané cíle útočníci napadali takzvanými phishingovými e-maily, které obsahují škodlivé přílohy.

Budou chtít skutečnou krev, míní expert

Postupovali by však Íránci touto cestou i v případě odplaty za smrt generála Solejmáního? Američtí experti po zabití generála zaznamenali zvýšený nárůst kybernetických útoků na celostátní, federální i místní vládní stránky o 50 %, navíc se ukazuje i důmyslnost hackerů. Jak poukazuje v rozhovoru pro CNN Matthew Prince ze společnosti Cloudflare, útoky pocházejí z mnoha míst po celém světě, může se však jednat o krok maskující skutečný původ. Expert nevylučuje ani možnost, že napětí mezi Washingtonem a Íránem využili i útočníci nezainteresovaní do konfliktu mezi oběma zeměmi.

Philip Ingram, novinář s dlouholetými zkušenostmi z britské bezpečnostní informační služby, vidí možnou eskalaci spíše v tradiční formě. „Budou chtít skutečnou krev - Írán je hlavně více kyberneticky zranitelný než schopný,“ uvedl dle Forbesu. Možný vývoj situace vidí spíše ve zvýšené aktivitě teroristických organizací, například Al-Káidy nebo ISIS.

Kybernetickou válku vylučuje i Ian Thornton-Trump, člen organizace CompTIA. Podle jeho slov mohou Iráčané nadělat „mnoho hluku“, věří však, že nejsou tak hloupí. „Nechtějí bojovat se čtyřmi hlavními mocnostmi v regionu - Spojenými státy, Irákem, Saúdskou Arábií a Izraelem.“

Jak poukazuje novinářka Kate O’Flahertyová, situace okolo íránských hackerů může být i zkreslená. „Írán se často chlubí svými vlastními kybernetickými schopnostmi a zastrašuje tak své nepřátele,“ uvádí O’Flahertyová.

Kybernetický útok jako záminka

Server The Conversation UK upozorňuje také na možnosti kybernetického útoku jako impulzu k možnému fyzickému konfliktu mezi oběma stranami a připomíná izraelskou odplatu z května minulého roku mířenou na hackery hnutí Hamás. Izraelská armáda reagovala náletem na budovu v pásmu Gazy, odkud hackeři útočili.



CLEARED FOR RELEASE: We thwarted an attempted Hamas cyber offensive against Israeli targets. Following our successful cyber defensive operation, we targeted a building where the Hamas cyber operatives work.



HamasCyberHQ.exe has been removed. pic.twitter.com/AhgKjiOqS7 — Israel Defense Forces (@IDF) May 5, 2019

Server poznamenává, že podobná reakce Američanů by se dala očekávat i v současné situaci. „Třebaže svět zatím neviděl vládu, která by zahájila útok na základě kybernetického útoku tak závažného, že by ho považovala za válečný akt, potenciál pro ně ale existuje. I když nebudou použity, jejich hrozba by mohla poskytnou důvod pro fyzické protiútoky s destruktivními výsledky v budoucích konfliktech,“ dodává web.