Putinova popularita výrazně klesá. Nevěří mu nejvíce Rusů od začátku války

O poklesu Putinovy popularity informoval v pátek ruský list Kommersant s odvoláním na výsledky průzkumu společnosti FOM, která je považovaná za blízkou Kremlu.
„Podpora šéfa Kremlu u Rusů klesá rekordní rychlostí. Tak prudký pokles sociologové nezaznamenali od podzimu 2022,“ komentoval pokles Putinovy obliby v průzkumech FOM server RBK-Ukrajina.
Putinova popularita na podzim 2022 klesla kvůli vyhlášení nepopulární mobilizace, kdy bylo odvedeno 300 tisíc mužů k zacelení ztrát ruských jednotek bojujících proti Ukrajině. Statisíce Rusů tehdy v obavě z povolání do války raději opustily Rusko.
Klesající podporu Putinovi podle portálu zaznamenalo i další provládní středisko VCIOM, a to už třetí týden po sobě. V průzkumu FOM pětina dotázaných uvedla, že Putinovi nevěří, a to je nejvíce od začátku války.
Hlavní příčinou poklesu Putinovy obliby je palivová krize, ale nálady Rusů může ovlivňovat i celková ekonomická situace.
V červnu se podle průzkumu nezávislého střediska Levada spotřebitelské nálady zhoršily na úroveň podzimu 2022, dodal RBK-Ukrajina.