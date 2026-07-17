Putinova popularita výrazně klesá. Nevěří mu nejvíce Rusů od začátku války

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  12:13aktualizováno  12:13
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Ruský prezident Vladimir Putin vystupuje na setkání s absolventy vojenských a...

Ruský prezident Vladimir Putin vystupuje na setkání s absolventy vojenských a bezpečnostních vysokých škol v Moskvě. (23. června 2026) | foto: Yury KochetkovČTK

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Popularita ruského prezidenta Vladimira Putina během jediného týdne klesla o pět procent. Jeho práci aktuálně schvaluje už jen 66 procent Rusů. Názory na něj nejvíce ovlivnila válka proti Ukrajině a nedostatek benzinu na čerpacích stanicích.

O poklesu Putinovy popularity informoval v pátek ruský list Kommersant s odvoláním na výsledky průzkumu společnosti FOM, která je považovaná za blízkou Kremlu.

„Podpora šéfa Kremlu u Rusů klesá rekordní rychlostí. Tak prudký pokles sociologové nezaznamenali od podzimu 2022,“ komentoval pokles Putinovy obliby v průzkumech FOM server RBK-Ukrajina.

Putinova popularita na podzim 2022 klesla kvůli vyhlášení nepopulární mobilizace, kdy bylo odvedeno 300 tisíc mužů k zacelení ztrát ruských jednotek bojujících proti Ukrajině. Statisíce Rusů tehdy v obavě z povolání do války raději opustily Rusko.

Klesající podporu Putinovi podle portálu zaznamenalo i další provládní středisko VCIOM, a to už třetí týden po sobě. V průzkumu FOM pětina dotázaných uvedla, že Putinovi nevěří, a to je nejvíce od začátku války.

Hlavní příčinou poklesu Putinovy obliby je palivová krize, ale nálady Rusů může ovlivňovat i celková ekonomická situace.

V červnu se podle průzkumu nezávislého střediska Levada spotřebitelské nálady zhoršily na úroveň podzimu 2022, dodal RBK-Ukrajina.

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