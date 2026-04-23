Pořádný slizoun. Trump se pustil do bývalého velvyslance USA v Česku

„Norm Eisen je pořádný slizoun. Hlouběji než on už se moc klesnout nedá!!!“ napsal šéf Bílého domu o Eisenovi, který byl velvyslancem USA v Česku v letech 2011 až 2014. Eisen rovněž působil jako poradce prezidenta Baracka Obamy pro etiku.
Eisen loni kritizoval Trumpa za to, že nařídil trestní stíhání svých politických odpůrců. Trump loni usiloval o stíhání bývalého ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho či newyorské generální prokurátorky Letitie Jamesové. „Toto obvinění nese všechny znaky mstivého a neopodstatněného stíhání,“ řekl tehdy Eisen po obvinění Comeyho.
Federální soudkyně v listopadu zamítla trestní řízení proti Comeymu i Jamesové s odůvodněním, že prokurátorku Lindsey Halliganovou, která na naléhání prezidenta obvinění vznesla, ministerstvo spravedlnosti jmenovalo nezákonným způsobem.
V příspěvku, který Trump sdílel, stojí, že Roberts se přátelí s Eisenem, který ho během svého působení působení v Česku přivítal „v pražském paláci“, což je zřejmě odkaz na Petschkovu vilu, rezidenci amerických velvyslanců v Praze.
Příspěvek rovněž zmiňuje komentář na webu stanice Fox News, v němž právní analytik Jonathan Turley vyzývá Robertse, aby přiměl Federální úřad pro vyšetřování (FBI) k vyšetřováním úniku informací z Nejvyššího soudu USA, které publikoval deník The New York Times (NYT).
NYT minulý týden zveřejnil interní zprávy Nejvyššího soudu týkající se takzvané stínové agendy, urychleného a tajemného postupu, kdy Nejvyšší soud vydává zásadní rozhodnutí bez předchozího ústního jednání. Některá z těchto rozhodnutí se týkají klíčových otázek prezidentských pravomocí.