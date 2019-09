Porážka zbavila Johnsona kontroly nad událostmi, píše britský tisk

LONDÝN Jako fatální ránu pro brexitové plány britského premiéra Borise Johnsona a také jako historickou porážku, která ovlivní podobu Konzervativní strany, popisují britské deníky úterní události v Dolní sněmovně. Opozici se podařilo dát do pohybu plán prosazení zákona proti brexitu bez dohody, a to za pomoci 21 konzervativních rebelů, kteří byli následně vyloučeni z poslaneckého klubu vládní strany. Podle listu The Times si Johnson za porážku může sám.

Stejně jako při parlamentních útrapách bývalé premiérky Theresy Mayové i ve středu novinové titulky hovoří o „historické“ či „ponižující“ porážce vlády. Deník i, který je stručným výtahem z hlavních článků serveru Independent, a levicový bulvární list Daily Mirror na titulních stranách hlásí, že ministerský předseda „ztratil kontrolu“. Podle Financial Times (FT) úterní vývoj zanechal Johnsonovu brexitovou strategii v troskách.

Hlasovali jste pro zablokování brexitu bez dohody? Vyloučíme vás. Mezi 21 poslanci je i Churchillův vnuk The Times na úvod redakčního komentáře připomínají slova někdejšího boxera Mika Tysona o tom, že „každý má plán, dokud nedostane ránu do huby“. Přesně to se podle deníku stalo Johnsonovi už 42. den jeho premiérství. „Ať už byla jeho skutečná brexitová strategie jakákoli, určitě její součástí nebylo utrpět parlamentní porážku o 27 hlasů při první zkoušce jeho vlády v Dolní sněmovně,“ píší The Times. „Popravdě řečeno, pan Johnson za to může vinit jedině sebe,“ dodává list. Premiérovy oponenty prý zmobilizovalo ohlášené několikatýdenní přerušení práce parlamentu, zatímco výhrůžka o vyloučení z poslaneckého klubu rebely v jeho straně pouze „dále zradikalizovala“. „Výsledkem je, že pan Johnson ztratil onu nejcennější z premiérských komodit: kontrolu nad událostmi,“ konstatují The Times. ‚Bezprecedentní puč‘ Probrexitový list The Daily Telegraph hodnotí počínání poslanců jako „bezprecedentní puč s cílem zdržet“ britský odchod z Evropské unie. Úterní vzpoura 21 konzervativních poslanců podle deníku představuje největší rozkol ve straně od debaty o ratifikaci Maastrichtské smlouvy z roku 1992. PŘEHLEDNĚ: Konzervativci ztratili většinu. Co to znamená a bude ‚tvrdý brexit‘? Tohoto aspektu událostí si všímá také komentář FT, podle kterého při úterní debatě v parlamentu „rozpad konzervativců nabral viditelnou podobu“. „Je to pro konzervativce mimořádný okamžik. V jediném hlasování strana přišla o osobnosti, které sloužily pod (bývalými premiéry) Margaret Thatcherovou, Johnem Majorem, Davidem Cameronem a Theresou Mayovou a které patřily k těm nejzkušenějším a nejrespektovanějším,“ dodává deník s odvoláním na vyloučení exministra financí Philipa Hammonda či Nicholase Soamese, což je vnuk válečného premiéra Winstona Churchilla. The Guardian označil úterní porážku vlády za „první výstřel v bitvě o duši Konzervativní strany“. Johnsonovo chování podle něj nasvědčuje tomu, že tento konflikt vítá. „Pan Johnson přišel o svou většinu v parlamentu, ale posílil svou moc ve své straně,“ píše deník. Premiérovou strategií je podle The Guardian rozdělit Konzervativní stranu a zvýrazňovat neshody v britské společnosti ohledně odchodu z EU ve snaze zmobilizovat probrexitové voliče pro případné volby.