Francouzské návštěvníky stránek pro dospělé Pornhub, YouPorn a RedTube ve středu místo nabídky obsahu uvítá zpráva, která odsuzuje požadavky na ověření věku v této zemi.

„Mohu potvrdit, že společnost Aylo učinila obtížné rozhodnutí pozastavit ve Francii přístup ke svým platformám (Pornhub, YouPorn, RedTube). Zítra se jejich prostřednictvím obrátíme přímo na francouzskou veřejnost,“ uvedl v úterý mluvčí Pornhubu.

„Tím, že Aylo místo rozsáhlé knihovny obsahu pro dospělé zobrazuje tuto zprávu, komunikuje přímo s Francouzi a říká jim, jak nebezpečné, potenciálně narušující soukromí a neúčinné jsou francouzské zákony,“ řekl v úterý Solomon Friedman ze společnosti Ethical Capital Partners, která Aylo vlastní.

Francie letos postupně zavedla pro všechny webové stránky pro dospělé povinnost, aby uživatelé potvrzovali svůj věk pomocí údajů, jako je kreditní karta nebo doklad totožnosti.

Ve snaze zachovat soukromí musí provozovatelé nabízet možnost dvojitého zabezpečení třetí stranou, díky kterému by samotné platformy neviděly identifikační údaje uživatelů.

Aylo to ale nemá za účinný mechanismus. Podle ní hrozí úniky dat a tvrdí, že země by se měly zaměřit spíše na vývojáře operačních systémů, jako jsou Microsoft Windows, Apple iOS nebo Google Android, než na pornografické platformy.

„Společnost Aylo je velmi nakloněna konceptu ověřování věku,“ řekla výkonná ředitelka Alex Kekesi. Dodala však, že požadavek, aby jednotlivé platformy potvrzovaly věk návštěvníků, představuje velmi vážné riziko s ohledem na soukromí.

„Google, Apple a Microsoft mají ve svých operačních systémech zabudovanou možnost ověřit věk uživatele na úrovni operačního systému nebo zařízení,“ řekl Friedman ze společnosti Ethical Capital Partners.

„Jejich schopnost poskytnout informace o věku jakékoli stránce nebo aplikaci může skutečně poskytnout řešení pro kontrolu přístupu k obsahu pro dospělé, aniž by uživatelé museli sdílet citlivé údaje s více webovými stránkami,“ dodal.

„Chápu, že tyto tři subjekty jsou velké a mocné, ale to není pro Francii omluva pro to, co udělala.“ Poselství firmy Aylo doplní obraz Svobody vedoucí lid, tedy slavné alegorické postavy s nahými prsy od Eugena Delacroixe.

Ministryně kultury Aurore Bergeová na X napsala, že „tím lépe“, když Pornhub a další stránky Aylo odříznou přístup francouzským uživatelům, než aby se „přizpůsobily našemu právnímu rámci“.

„Ve Francii bude méně násilného, ponižujícího a pokořujícího obsahu přístupného nezletilým,“ dodala.

„Pokud společnost Aylo raději opustí Francii, než aby uplatňovala naše zákony, může tak učinit,“ napsala na síti X Clara Chappazová, náměstkyně francouzské ministryně pro umělou inteligenci a digitální technologie.

Společnost Arcom uvedla, že 2,3 milionu nezletilých má každý měsíc přístup na pornografické webové stránky, přestože by jim podle zákona měly být blokovány.

Platformy s obsahem pro dospělé se dostaly pod palbu kritiky i jinde v Evropské unii. Regulační orgány EU minulý měsíc uvedly, že několik stránek, včetně Pornhubu, bude vyšetřováno kvůli nedodržování pravidel na ochranu dětí.