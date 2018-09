Pornoherečka Stormy Daniels vydává paměti. Píše i o otravném sexu s Trumpem

WASHINGTON Pornoherečka Stormy Daniels, vlastním jménem Stephanie Cliffordová, která se proslavila tvrzením, že měla poměr s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, vydává paměti. V knize hvězda filmů pro dospělé popisuje nejen svůj život a právní bitvu se šéfem Bílého domu, ale i detaily z ložnice.

„Ležím otrávená, že mě š***á chlap s chlupy jako Yeti a p***m jako ta houbovitá postavička z Mario Kart...,“ cituje deník The Guardian z knihy s názvem Full Disclosure (Plné doznání) pornoherečky Stormy Daniels. „Možná to byl nejméně oslnivý sex, který jsem kdy měla, ale on tento názor zjevně nesdílel.“



Cliffordová již ve středu v pořadu televize ABC uvedla, že toho „má hodně co říci“. Podle deníku The Guardian, který obdržel kopii knihy ještě před samotným vydáním, pornoherečka popisuje svůj intimní vztah s prezidentem, ale i soudní bitvu, která vznikla po snaze Trumpova právníka zaplatit ženě za mlčení.



Cliffordová v knize také tvrdí, že jí prezident nabízel možnost účinkovat v jeho pořadu the Apprentice a také chtěl, aby podváděla, aby se dostala do dalších kol.

„Vymyslíme nějakou cestu, abys dostávala úkoly předem,“ cituje prezidenta pornoherečka ve své knize. „Chtěl, abych podváděla, a byl to stoprocentně jeho nápad.“

Pornoherečka tvrdí, že styk s Trumpem měla v červenci 2006, když se setkali na golfovém turnaji pro celebrity v Kalifornii. V té době čekala Trumpova manželka Melania dítě. Trump aféru popírá.

V knize Cliffordová píše, že kdykoliv vidí prezidenta v televizi, nemůže se ubránit myšlence: „S tím jsem měla sex…Ech.“

Otravný sex i hovor s Hillary

Následně pornoherečka zabíhá do extrémních detailů ohledně prezidentova pohlavního údu. Tvrdí, že má Trump „menší než průměrný“ penis, ale „ne šíleně malý“. „Jako obří klobouk houby. Jako u muchomůrky,“ píše v knize.

Stormy Daniels se v březnu letošního roku začala soudně domáhat svolení, aby mohla o aféře s prezidentem veřejně hovořit. Podle ní dohodu o mlčenlivosti z roku 2016 nepodepsal Trump, ale jeho tehdejší právník Michael Cohen, takže je neplatná.



Pornoherečka v knize také tvrdí, že během jednoho večera v roce 2007 byla s Trumpem na hotelovém pokoji a sledovali pořad o žralocích, když miliardáři zavolala Hillary Clintonová, která tehdy kandidovala v demokratických „primárkách“ proti Baracku Obamovi.

„Vedl s ní dlouhou konverzaci o celé kampani a několikrát zmínil ‚náš plán‘. I když mluvil s Hillary po telefonu, jeho pozornost byla stále upnutá ke žralokům.“