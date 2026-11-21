Jonathan Rinderknecht, který má americké i francouzské občanství, se podle poroty provinil ničením majetku pomocí ohně a žhářstvím s dopadem na mezistátní obchod. Za každé provinění mu hrozí až 20 let vězení, napsala agentura Reuters.
Prokuratura vykreslila Rinderknechta jako frustrovaného samotáře s hlubokou záští vůči společnosti, zejména vůči bohatým, který svůj vztek ventiloval žhářstvím. Podle prokuratury založil malý požár, který byl sice rychle uhašen, ale o týden později se znovu rozhořel v ničivý požár. Škody na majetku způsobené tímto požárem se odhadují na 150 miliard dolarů (zhruba 3,3 bilionu Kč).
Obhajoba nicméně trvala na tom, že Rinderknecht byl obviněn neprávem. Poukazovala mimo jiné na to, že první požár mohly způsobit novoroční ohňostroje.