Tajemný úsměv a monument v dáli. Melania Trumpová má oficiální portrét

Snímek vznikl přímo v Bílém domě den po Trumpově inauguraci. Za první dámou je v dáli vidět Washingtonův monument, Trumpová se v rázném postoji opírá o stůl a na její tváři můžeme vidět úsměv tak trochu ve stylu slavné Mony Lisy. Portrét zachytila belgická fotografka Régine Mahauxová, která je blízkou přítelkyní Trumpových více než dvacet let, informuje BBC.

Rozbor oficiálních portrétů státníků a jejich rodiny je věcí ošidnou, proto je vhodné dát místo redaktorské dojmologie prostor odborníkům. Gwendolyn DuBois Shawová je děkankou Katedry dějin umění na Pensylvánské univerzitě a kurátorkou výstavy s názvem Every Eye is Upon Me, jež se zaměřuje na portréty prvních dam Spojených států.

„Na rozdíl od prvního portrétu zde pózuje v pracovně Bílého domu, za jejími zády vidíme Washingtonův monument. Póza Melanie, kdy je prsty opřená o stůl, evokuje její připravenost k akci. Je rovněž patrné, že první dáma se cítí před fotoaparátem jako doma, což dává smysl vzhledem k její minulosti modelky,“ popisuje Shawová.

Celkové vyznění lze podle ní shrnout jednoduše: Melania Trumpová je připravena vyjít z ústraní a chopit se výrazně větší role v Bílém domě. „Stůl mezi ní a pozorovatelem však vytváří určitou bariéru, která značí její odstup. Zůstává stále tak trochu tajemnou ženou,“ dodává expertka.

Ellie Violet Bramleyová, jež se dlouhé roky pohybuje ve světě módy, vidí v portrétu určitou těžkotonážnost, která se liší od jinak zjemňující nalinkované role první dámy Spojených států. „Jde z toho korporátní síla, pozice jejích rukou na stole evokuje byznysové záměry. Je jasné, kde nyní vidí své působiště, to nám ukazuje monument za oknem. Už to není sídlo Mar-a-Lago, ale Washington, D.C. Skvělým kontrastem k inauguračnímu dni, kdy byly její oči schovány za kloboukem, je jasný pohled do objektivu,“ vysvětluje.

Trumpová tak po deseti dnech navázala na svého manžela, jehož portrét Bílý dům zveřejnil ještě před inaugurací. Trump se na něm až nápadně podobá fotografii z roku 2023 pořízené ve vězení v okrese Fulton poté, co byl obviněn z neúspěšného pokusu zvrátit volební prohru v roce 2020 s Joem Bidenem ve státě Georgia. Nyní již slavný snímek nakonec Trump využil k získání financí pro svou úspěšnou prezidentskou kampaň.

„Trump možná mění moment právní nepřízně v symbol odolnosti a síly. Kontrast s jeho dřívějším portrétem by také mohl znamenat posun v jeho osobnosti. Zdůrazňuje tvrdší, bojovnější postoj v době, kdy se připravuje na svůj druhý nástup do úřadu,“ uvedl Quardricos Driskell, profesor politologie na Univerzitě George Washingtona. Viceprezident J. D. Vance oproti prezidentskému páru působí na oficiální fotografii přívětivě, sice má založené ruce, ale tvář mu zdobí široký úsměv.