Nejméně devět ze zraněných je ve vážném stavu, uvádí stanice CNN s odkazem na oficiální zdroj. Část zraněných záchranáři převezli do nemocnice São José, další přijala nemocnice Santa Maria.
Snímky z místa zachycují vykolejenou a zničenou žlutou lanovku v kopci mezi domy. Podle webu civilní ochrany je na místě 56 záchranářů, kterým pomáhá 19 pozemních vozidel. Kapacita lanovky je zhruba 40 lidí.
„K řešení nehody jsme aktivovali všechny zdroje,“ řekl CNN nejmenovaný úředník, aniž by poskytl podrobnosti o možné příčině vykolejení.
Portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa uvedl, že nehody hluboce lituje a vyjádřil soustrast a solidaritu s rodinami postiženými touto tragédií.
Podobné stanovisko vydala také portugalská vláda. „Monitorujene situaci a reakce záchranné služby, civilní ochrany, bezpečnostních složek a dopravy, kterým byly dány pokyny k poskytování veškeré nezbytné podpory. Jsme v kontaktu a úzké koordinaci s městskou radou,“ uvedla.
Lístost vyjádřila také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. „Se zármutkem jsem se dozvěděla o vykolejení slavné lanovky Glória. Vyjadřuji soustrast rodinám obětí,“ uvedla.
Mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake sdělil, že ministerstvo v tuto chvíli nemá informace, ze by mezi zraněnými byli čeští občané. „Naše ambasáda je v kontaktu s místními úřady,“ dodal.
Glória je lanová dráha v městské části Santo António v portugalské metropoli Lisabonu, provozovanou společností Carris. Z náměstí Restauradores spojuje centrum Pombaline s Bairro Alto, kde se nachází vyhlídka São Pedro de Alcântara. Od roku 1997 je národní památkou.
Trať funguje na principu lanové dráhy, se dvěma vozy trvale připevněnými k opačným koncům tažného lana, které je navinuto přes kladku na horním konci koleje. Trakce je zajištěna elektromotory na obou vozech, které jsou samy o sobě napájeny trolejovým vedením. Lano spojuje oba vozy tak, že stoupají a klesají současně, přičemž každý vůz slouží jako protizávaží pro ten druhý.