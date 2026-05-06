Portugalská policie zadržela 15 svých příslušníků, viní je z mučení migrantů a narkomanů

  15:11aktualizováno  15:11
Lisabonské státní zastupitelství úspěšně zadrželo 15 policistů a jednoho civilistu kvůli podezření z mučení a špatného zacházení. Informace uvedla ve středu portugalská média. Jde o součást vyšetřování počínání policie v lisabonských čtvrtí Rato a Bairro Alto, kde podle obžaloby policisté páchali násilí na migrantech, drogově závislých a bezdomovcích.
foto: Profimedia.cz

Podle médií všichni zadržení policisté sloužili na policejních stanicích v obou zmíněných lisabonských čtvrtí. Policie počty zadržených potvrdila a dodala, že provedla na 30 prohlídek včetně dvou stanic, kde podle vyšetřovatelů policisté činy páchali.

Podle agentury AFP v předchozích měsících bylo již zadrženo v této kauze dalších devět policistů. Podle vyšetřovatelů si policisté mučení a sexuální násilí vykonávané na svých obětech fotografovali a filmovali. Záběry pak sdíleli s dalšími policisty ve skupinách na sociální sítích.

Šéf portugalské policie Luís Carrilho ve středu uvedl, že policejní sbor uplatňuje politiku nulové tolerance při porušování zákona policisty. „Občané mohou mít nadále důvěru v policii,“ uvedl Carrilho, podle kterého Portugalsko patří k nejbezpečnějším zemím na světě.

