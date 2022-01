Socialisté získali v Portugalsku nečekaně většinu, posílila krajní pravice

Vládní socialisté mají po sečtení více než 99 procent hlasů 41,6 procenta, což jim zajistí nejméně 117 křesel ve 230členném parlamentu. Oproti posledním volbám z podzimu roku 2019 si polepšili o více než pět procentních bodů.

O devět procentních bodů na 58 procent se také zvýšila volební účast. K sečtení zbývají už jen hlasy ze zahraničí, na jejichž základě centrální volební komise udělí poslední čtyři mandáty.

Nyní šedesátiletý právník Costa, který je premiérem od listopadu 2015, v předvolební kampani sliboval, že bude pokračovat ve své dosavadní politice. Chce dále podporovat ekonomiku, snižovat sociální nerovnosti a zároveň stabilizovat veřejné finance.

Costa také slíbil výrazné zvýšení minimální mzdy a efektivní čerpání fondů z evropského plánu obnovy, ze kterého Portugalsko dostane v příštích letech až 16,6 miliardy eur (přes 400 miliard korun).

Costův hlavní slib byla ale stabilní vláda. „Socialisty podpořilo mnoho Portugalců s odlišnými názory, kteří pochopili, že v této době jsme stranou, která může zaručit podmínky stability,“ uvedl portugalský premiér, podle kterého Portugalci ukázali „červenou kartu politickým krizím“.

Socialisté získali parlamentní většinu podruhé od návratu Portugalska k demokracii v roce 1974. Poprvé se to podařilo Josému Sócratesovi v roce 2005. „Absolutní většina neznamená absolutní moc... Je to zvýšená odpovědnost,“ uvedl Costa ve vítězném projevu před svými příznivci. Dodal, že jeho vláda bude sloužit všem Portugalcům. „Je to vítězství pro pokoru, sebevědomí a stabilitu,“ zdůraznil.

Agentura AFP v této souvislosti píše, že Costa již nebude závislý na svých bývalých spojencích z radikální levice, kteří předčasné volby vyvolali odmítnutím návrhu na státní rozpočet pro letošní rok.

Úspěch pravicové strany Chega

Opoziční středopravá Sociálnědemokratická strana (PSD) skončila v nedělních volbách na druhém místě s téměř 28 procenty. Ostatní strany zaznamenaly jednociferný výsledek. O úspěchu však může hovořit krajně pravicové uskupení Chega (Dost), které obdrželo 7,15 procenta hlasů, čímž si polepší o nejméně deset mandátů.

Portugalci volili nový parlament, jelikož se vládní socialisté premiéra Costy nedohodli s dalšími menšími levicovými stranami na státním rozpočtu na letošní rok. Poté, co sněmovna klíčový zákon loni neodsouhlasila, prezident Marcelo Rebelo de Sousa komoru rozpustil.

Země volila v době, kdy se potýká s vysokými přírůstky koronavirové nákazy. Costův kabinet povolil osobní hlasování i nakaženým koronavirem, kteří mohli opustit izolaci. Volební komise proto věnovaly zvýšenou pozornost bezpečnostním opatřením.