Portugalsko povolilo USA využívání základny na Azorech. Mělo však podmínky

  20:50
Portugalská vláda udělila povolení Spojeným státům používat vojenskou základnu na Azorských ostrovech pro operace zaměřené na Írán. Premiér Luís Montenegro dnes uvedl, že využití základny podmínil třemi požadavky, které od USA vyžadují, aby jejich operace měly obranný nebo odvetný charakter, aby byly přiměřené a aby se zaměřovaly výhradně na vojenské cíle.

„Tyto tři podmínky jsou v souladu s mezinárodním právem,“ zdůraznil Montenegro. Pravicový premiér po tomto oznámení odmítl odpovědět socialistické opozici na otázku, zda podporuje válku, kterou Spojené státy společně s Izraelem vedou proti Íránu. Dodal však, že není pochyb, že Portugalsko udržuje mnohem užší vztahy s USA než s Íránem.

Portugalské úřady podle AFP již dříve přiznaly, že Spojené státy zintenzivnily využívání základny Lajes na Azorech v týdnech předcházejících sobotnímu útoku na Írán. O záměru USA zaútočit na Írán však dopředu nevěděly.

Montenegro se rovněž odmítl vyjádřit k rozhodnutí španělské vlády Pedra Sáncheze, která neposkytla USA španělské vojenské základny k útokům na Írán. Americký prezident Donald Trump po rozhodnutí Španělska uvedl, že Spojené státy proto přeruší s touto zemí veškerý obchod.

K povolení využívat USA své základny se stavěla zprvu odmítavě také Velká Británie. Britský premiér Keir Starmer však nakonec Američanům umožnil použít britské základny k zákrokům proti íránským balistickým střelám a na útoky na vojenská skladiště, nikoli však na jiné cíle.

Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán v sobotu ráno. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu, když začala raketami a drony útočit v regionu také na země, které se náletů nezúčastnily, ale nacházejí se v nich americké základny.

Leteckou základnu Lajes na ostrově Terceira používají Portugalsko a Spojené státy společně od konce druhé světové války.

