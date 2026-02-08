Portugalci v bouři volili prezidenta. Středolevý Seguro porazil šéfa krajní pravice

Novým prezidentem Portugalska se stal favorizovaný středolevicový politik António José Seguro. Potvrzují to takřka konečné výsledky nedělního druhého kola voleb, podle kterých získal 66 procent hlasů a porazil tak krajně pravicového kandidáta. Volby se konaly v době, kdy Portugalsko čelí bouři Marta, která si v sobotu v zemi vyžádala život záchranáře.
Portugalci zvolili svého příštího prezidenta. Středolevý Seguro porazil šéfa krajní pravice.

Portugalci zvolili svého příštího prezidenta. Středolevý Seguro porazil šéfa krajní pravice. (8. února 2026)

Portugalci zvolili svého příštího prezidenta. Středolevý Seguro porazil šéfa...
Prezidentský kandidát Antonio Jose Seguro během kampaně. (5. února 2026)
Obyvatel prochází zaplavenou ulicí poté, co řeka po silných deštích v...
Portugalci zvolili svého příštího prezidenta. Středolevý Seguro porazil šéfa...
Segurovým soupeřem byl šéf krajně pravicové strany Chega (Dost) André Ventura, který obdržel 34 procent hlasů. Nové zvolený portugalský prezident byl jasným favoritem druhého kola, ačkoli pozorně sledován byl i Ventura, jehož strana se loni v květnu po parlamentních volbách stala druhou nejsilnější stranou v zákonodárném sboru.

Předvolební průzkumy Segurovi slibovali 67 procent hlasů. V lednovém prvním kole Seguro zvítězil s více než 31 procenty hlasů, zatímco Ventura získal přes 23 procent.

Volební místnosti se otevřely v 08:00 místního času (09:00 SEČ) a na většině území se uzavřely po 19. hodině (20:00 SEČ); na Azorských ostrovech hlasování kvůli časovému posunu pokračovalo do 21:00 SEČ.

Pyrenejský poloostrov v poslední době čelí silným bouřím, které zabily nejméně pět lidí a způsobily záplavy. Navzdory zlepšení počasí v noci na neděli nejméně 14 volebních obvodů odložilo hlasování o jeden týden. Odklad se podle Reuters týká zhruba 37 tisíců voličů, což odpovídá 0,3 procenta. Reuters dodal, že toto dodatečné hlasování nebude mít na konečný výsledek žádný vliv.

Socialistický bývalý vicepremiér Seguro se prezentuje jako kandidát moderní a umírněné levice, jenž může bránit demokratické hodnoty před vzestupem krajně pravicového populismu a aktivně zprostředkovávat jednání, aby se předcházelo politickým krizím.

Prezidentská funkce je v Portugalsku převážně reprezentativní a ceremoniální, hlava státu však disponuje některými klíčovými pravomocemi, včetně možnosti rozpustit parlament, vyhlásit předčasné volby či vetovat zákony, byť parlament může prezidentské zablokování norem přehlasovat. Současný konzervativní prezident Marcelo Rebelo de Sousa zastává úřad od roku 2016 a ústava mu neumožňuje ucházet se o třetí funkční období po sobě.

