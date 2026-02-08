Segurovým soupeřem byl šéf krajně pravicové strany Chega (Dost) André Ventura, který obdržel 34 procent hlasů. Nové zvolený portugalský prezident byl jasným favoritem druhého kola, ačkoli pozorně sledován byl i Ventura, jehož strana se loni v květnu po parlamentních volbách stala druhou nejsilnější stranou v zákonodárném sboru.
Předvolební průzkumy Segurovi slibovali 67 procent hlasů. V lednovém prvním kole Seguro zvítězil s více než 31 procenty hlasů, zatímco Ventura získal přes 23 procent.
Volební místnosti se otevřely v 08:00 místního času (09:00 SEČ) a na většině území se uzavřely po 19. hodině (20:00 SEČ); na Azorských ostrovech hlasování kvůli časovému posunu pokračovalo do 21:00 SEČ.
Pyrenejský poloostrov v poslední době čelí silným bouřím, které zabily nejméně pět lidí a způsobily záplavy. Navzdory zlepšení počasí v noci na neděli nejméně 14 volebních obvodů odložilo hlasování o jeden týden. Odklad se podle Reuters týká zhruba 37 tisíců voličů, což odpovídá 0,3 procenta. Reuters dodal, že toto dodatečné hlasování nebude mít na konečný výsledek žádný vliv.
Socialistický bývalý vicepremiér Seguro se prezentuje jako kandidát moderní a umírněné levice, jenž může bránit demokratické hodnoty před vzestupem krajně pravicového populismu a aktivně zprostředkovávat jednání, aby se předcházelo politickým krizím.
Prezidentská funkce je v Portugalsku převážně reprezentativní a ceremoniální, hlava státu však disponuje některými klíčovými pravomocemi, včetně možnosti rozpustit parlament, vyhlásit předčasné volby či vetovat zákony, byť parlament může prezidentské zablokování norem přehlasovat. Současný konzervativní prezident Marcelo Rebelo de Sousa zastává úřad od roku 2016 a ústava mu neumožňuje ucházet se o třetí funkční období po sobě.