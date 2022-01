Maďarsko odmítlo posilování sil NATO v zemi, jak plánují Spojené státy

Americký prezident Joe Biden v noci na dnešek řekl, že Spojené státy brzy přesunou nevelký počet svých vojáků do východní Evropy a členských zemí NATO kvůli napětí souvisejícímu s Ukrajinou. Do jakých států by měli být přesunuti, ale neupřesnil.

Média nicméně v souvislosti s podobnými informacemi, které se objevily už v předchozích dnech, zmiňují především Rumunsko, Maďarsko a Bulharsko. Podle slovenského ministra zahraničí Ivana Korčoka NATO zvažuje i nasazení vojáků na Slovensku.

Benkö dnes však podle Interfaxu prohlásil, že situace kolem Ukrajiny nepředstavuje pro Maďarsko bezprostřední nebezpečí, proto země nepotřebuje další síly NATO.

Dodal také, že podle maďarské armády přesun ruských jednotek podél hranice s Ukrajinou nenasvědčuje tomu, že by Rusko chtělo na Ukrajinu zaútočit.

Obavy z možné invaze na Ukrajinu, u jejíchž hranic má Rusko desetitisíce vojáků, v posledních týdnech vedly ke zvýšení napětí mezi Moskvou a Západem. USA a další země varovaly, že Rusko bude v případě napadení Ukrajiny čelit tvrdé reakci. NATO také oznámilo, že kvůli hrozbě ruské agrese vysílá další lodě a letadla k posílení obrany východní Evropy.