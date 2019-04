Poslanci touží po dalších hlasováních o brexitu. Co se bude dít dál?

LONDÝN/PRAHA V britském parlamentu v pondělí večer probíhalo hlasování o alternativních způsobech odchodu z Evropské unie. Konsenzus mezi sebou poslanci nenašli, byť se mu značně přiblížili. Co se stalo a jaký bude další vývoj brexitu?

Co se v pondělí odehrálo v britské sněmovně?

Poslanci nebyli schopni najít mezi sebou shodu pro jakýkoliv z alternativních plánů odchodu Velké Británie z EU. Všechny čtyři návrhy předložené k hlasování poslanci odmítli. Jeden z nich – odejít z EU, ale zůstat v celní unii – však neprošel o pouhé tři hlasy.

Bylo to překvapivé?

Ano i ne. Před hlasováním nebylo vůbec jasné, jak poslanci rozhodnou, ačkoliv dva návrhy měly potenciál schválení. Návrh na setrvání v celní unii neprošel jen o pár hlasů, což překvapivé bylo, naopak neúspěch plánu na setrvání i na jednotném trhu a v celní unii, který získal podporu labouristů, překvapivý byl.

Co potopilo dva plány, které měly šanci na úspěch?

Problematická byla roztříštěnost samotných stran. V obou případech hlasovaly pro možné scénáře odchodu jen některé části Labouristické či Konzervativní strany, nikdy jako celky. V mnoha případech se poslanci odmítli podřídit rozhodnutí strany. Zároveň se značné množství poslanců zdrželo hlasování. Žádný návrh však neprošel.

Znamená to, že dohoda premiérky Mayové se vrátí do sněmovny?

Ačkoliv premiérky dohoda, kterou vyjednala s EU, byla několikrát odmítnuta, nikdy nebyla naprosto odsunuta. Je to totiž jediná dohoda, která byla sjednána oběma stranami. Poskytuje tak jedinou možnost, jak může Velká Británie v současnosti odejít z EU, aniž by došlo na brexit bez dohody, který zjevně poslanci nechtějí.

Co se stane dál?

Zatím není stanovený žádný plán. Vládní kabinet se setkal v úterý dopoledne a premiérka Mayová stále ještě nepromluvila k médiím. Zatím to vypadá, že lze očekávat další hlasování o dohodě, kterou vyjednala premiérka, popřípadě o dalších návrzích poslanců. Předseda opoziční Labouristické strany Jeremy Corbyn se již vyjádřil, že pokud dostala premiérka možnost, aby se o jejím plánu hlasovalo několikrát, měla by ji získat i opozice.

Znamená to odložení brexitu a účast Velké Británie v evropských volbách?

Zatím se počítá s odchodem z EU k 12. dubnu, na toto datum odložila brexit poslední Evropská rada. Vzhledem k tomu, jak se celá dolní komora britského parlamentu staví odmítavě k tvrdému brexitu, zdá se, že tento termín bude pravděpodobně opět odložen.

Pro poskytnutí dlouhého odkladu brexitu by Evropská unie od Británie vyžadovala silné zdůvodnění, řekl v úterý hlavní vyjednavač Bruselu pro brexit Michel Barnier. A ten zatím Velká Británie nemá.