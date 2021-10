Pošleme vám více plynu, slíbil Putin. Ideálně prý přes Nord Stream 2, je levnější než ukrajinská cesta

Evropský trh s plynem zvolnil zběsilé tempo. Ještě v půli minulého týdne virtuální obchodní uzel Title Transfer Facility v Nizozemsku, který je určující pro ceny zemního plynu v Evropě, prodával megawatthodinu plynu s dodáním v listopadu za rekordních 160 eur. Cena začala klesat poté, co ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že Rusko je připraveno dodávky zemního plynu do Evropy zvýšit. Putina vykreslovaly jako zachránce Evropy před zamrznutím nejen ruské sdělovací prostředky kontrolované Kremlem, ale i evropská média. Radost je však předčasná.



V současnosti se cena plynu s dodáním na listopad drží sice kolem 84 eur, přitom před rokem činila asi 15 eur. Ale hlavně – nadlimitní dodávky ruského plynu zatím do Evropy neproudí, takže evropský trh s plynem může opět zažít novou vlnu zdražování.

Nejjednodušší cesta

Putinem slíbený ruský plyn může být dodán na evropský trh dvěma cestami. Prostřednictvím potrubí vedoucího přes Ukrajinu. Anebo přes nedávno dostavěný, ale ještě nezprovozněný plynovod Nord Stream 2, který bude přivádět plyn z Ruska po dně Baltského moře do Německa.

Moskva preferuje druhou variantu. Putinovo prohlášení může být vnímáno jako signál, aby německé úřady urychlily certifikaci a daly plynovodu povolení ke komerčnímu provozu. Naznačují to i ruští odborníci.

„Přirozeně, Gazprom má zájem na urychleném zprovoznění plynovodu Nord Stream 2. Je to pro něj nejjednodušší a nejbezpečnější cesta. Není jasné, proč by za současné krizové situace evropské úřady nemohly operativně řešit certifikaci plynovodu,“ sdělil v rozhovoru pro Lidovky.cz šéf ruského Fondu národní energetické bezpečnosti Konstantin Simonov.

Podle něj je to důvod, proč sám Gazprom s extra dodávkami plynu pro Evropu vyčkává. „Gazprom musí podle smlouvy přepravit přes Ukrajinu 40 miliard kubíků plynu nebo zaplatit ekvivalent ztracených přepravních poplatků. Když evropští politici požadují po Gazpromu, aby využil k nadlimitním dodávkám na evropský trh ukrajinskou přepravní soustavu, tak si neuvědomují, že by musel na aukci dodatečně zakoupit kapacity za mnohem vyšší cenu, kterou Gazpromu nikdo kompenzovat nebude. Přeprava plynu po Nord Streamu 2 je pro Gazprom dvakrát levnější než přes Ukrajinu,“ popisuje Simonov.

Dodává, že o krátkodobé kontrakty na nákup ruského plynu neprojevili zájem evropští obchodníci. Za situaci vzniklou na evropském trhu s plynem Rusko prý rozhodně nemůže. „Nelze obvinit Gazprom, že Evropě odmítl prodal plyn nad dojednané dlouhodobé kontrakty. V Evropě neměli o ruský plyn zájem,“ tvrdí Simonov.

Nervozita na evropském trhu přetrvává. K prudkému nárůstu ceny došlo za teplého počasí a uspokojivých zásob. Firmy provozující v Česku zásobníky zemního plynu, RWE Gas Storage CZ a MND Gas Storage, mají naplněno nad 80 procent. Obdobná situace je ve většině dalších evropských státech. Cena plynu se může opět splašit s nástupem zimy. Obzvlášť pokud Putin svůj slib nesplní.

Chybí dlouhodobé kontrakty

Moskva větří příležitost a navrhuje návrat k dlouhodobým smlouvám na nákup zemního plynu, od kterých Evropská unie začala ustupovat s upřednostněním volatilního spotového trhu s nadějí, že bude zárukou férové soutěže a nižší ceny.

„Dlouhodobé smlouvy dávají zákazníkovi záruku dodávek plynu. Evropským státům se nelíbilo, že v období nižší poptávky po plynu musí platit vyšší cenu. Představa, že když potřebujete plyn, zakoupíte si ho na trhu, se ukázala jako lichá. Nesplnil se ani předpoklad, že zkapalněný plyn (LNG) bude disproporci vyvažovat. LNG míří převážně na asijský trh a do Jižní Ameriky. Za prvních osm měsíců letošního roku se import LNG do Evropy snížil o 20 procent,“ vysvětluje šéf ruského Fondu národní energetické bezpečnosti.

Simonov dodává, že kvůli tlaku EU dlouhodobé smlouvy tvoří jen zhruba 40 procent exportního portfolia Gazpromu.

Trasa plynovodu Nord Stream 2.

Rusko nicméně odmítá, že by mělo podíl na cenové krizi. „Myslím si, že to není korektní. Například dodávky amerického LNG do Evropy se v posledních měsících podstatně snížily. Nikdo ale neobviňuje USA z ovlivňování růstu ceny plynu v Evropě. V září 2021 bylo v Rusku vytěženo 61,1 miliardy kubíků plynu, je to rekord letošního roku. Přitom domácí poptávka silně roste a musí se zaplnit tuzemské zásobníky. To také objektivně bránilo zvýšení exportu,“ řekl Lidovky.cz Marsel Salichov, prezident moskevského Institutu energetiky a financí .