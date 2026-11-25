Jde o mladého občana Ukrajiny, napsal deník Gazeta Wyborcza s odvoláním na neoficiální informace, které získal jeho reportér. Muž postával s transparentem či plakátem, následně se polil hořlavinou a zapálil. Tato informace však nebyla oficiálně potvrzena, napsal list Rzeczpospolita.
Když na místo dorazili přivolaní hasiči, muže již ošetřovali zdravotníci v sanitce. Byl při vědomí a navázal s nimi kontakt. Převezli ho do nemocnice, dodal deník. Pacient je nyní na jednotce intenzivní péče. Podle svědků na místě činu muž ležel na zemi a měl popálenou celou tvář, horní dýchací cesty a také ruce a nohy, dodal deník.