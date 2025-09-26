„Naštěstí nejsou hlášena žádná zranění. Většina incidentů souvisela s popadanými stromy, poškozenou infrastrukturou a zřícenými střechami,“ řekl novinářům regionální tajemník pro životní prostředí Azorských ostrovů Alonso Miguel.
Dodal, že uzavření škol, zavření úřadů a zákaz pohybu po pobřeží prozatím zůstávají v platnosti.
Miguel uvedl, že maximální rychlost nárazového větru byla 154 kilometrů za hodinu, což je o více než 50 kilometrů za hodinu méně, než byl původní odhad.
Podle španělské agentury EFE bouře zasáhla nejsilněji střední část souostroví, konkrétně ostrovy Faial, Graciosa a Terceira. Agentura AFP uvádí, že z těchto ostrovů muselo být evakuováno 16 lidí.