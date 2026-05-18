Neštěstí, jehož okolnosti se stále vyšetřují, se stalo ve čtvrtek na atolu Vaavu, kde italští potápěči zkoumali jeskyně v hloubce kolem 50 metrů. Zemřelo při tom celkem pět Italů, tělo jednoho z nich se našlo už ve čtvrtek a v pátek se ho podařilo vyzvednout z hloubky přibližně 60 metrů.
Pátrací práce komplikovalo nepříznivé počasí a rozbouřené moře. V sobotu zemřel na dekompresní nemoc rotmistr Mohamed Mahudhee, potápěč maledivské armády, který se hledání účastnil. Armáda poté kvůli jeho úmrtí operaci krátce pozastavila.
Podle dřívějších informací italského ministerstva zahraničí se Italové potápěli při průzkumu jeskyně v hloubce asi 50 metrů, přestože limit pro rekreační potápění na Maledivách je 30 metrů.
Dvě z pěti obětí byly na ostrovech v rámci vědecké mise zaměřené na výzkum mořského prostředí a dopadů změny klimatu, jeskynní potápění však nebylo součástí plánovaného výzkumu, uvedla v pátek Janovská univerzita.