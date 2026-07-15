V Sanfranciském zálivu se potopila loď. Zemřel člověk i pes, další ztracené hledají

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  19:24
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Nedaleko ostrova Alcatraz ve studených vodách Sanfranciského zálivu se v úterý potopila loď. Jeden člověk zahynul a další tři lidé se stále pohřešují. Na palubě se nacházelo dalších šestnáct lidí, ty se ale podařilo zachránit. Záchranáři pokračují v pátrání i ve středu.

Kapitán jiného plavidla, který se ihned vydal na místo neštěstí, uvedl, že v té době byla voda v zálivu rozbouřená. Na videích jsou vidět čluny vyslané na pomoc cestujícím lodi, která už byla z velké části pod vodou a plavaly kolem ní předměty.

Když k ní dorazili záchranáři, její motor stále běžel a unikalo z ní palivo, uvedl šéf hasičského sboru San Franciska Dean Crispen. Jeden člověk vytažený z vody záchrannými týmy později zemřel. O život přišel také jeden pes.

Ve studených vodách a silných proudech Sanfranciského zálivu se nedaleko ostrova Alcatraz potopila loď. Jeden člověk zahynul a tři lidé se pohřešují. (14. července 2026)
Ve studených vodách a silných proudech Sanfranciského zálivu se nedaleko ostrova Alcatraz potopila loď. Jeden člověk zahynul a tři lidé se pohřešují. (14. července 2026)
Ve studených vodách a silných proudech Sanfranciského zálivu se nedaleko ostrova Alcatraz potopila loď. Jeden člověk zahynul a tři lidé se pohřešují. (14. července 2026)
Ve studených vodách a silných proudech Sanfranciského zálivu se nedaleko ostrova Alcatraz potopila loď. Jeden člověk zahynul a tři lidé se pohřešují. (14. července 2026)
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„Podle všeho se tam konal nějaký smuteční obřad. Zasáhla je vlna nebo nabrali vodu a loď se převrhla,“ řekl Crispen na tiskové konferenci. Podle amerických médiích byli pasažéři zřejmě členy jedné rodiny.

Jednalo se o 15 metrů dlouhou několikapatrovou výletní loď s kajutami, uvedl mluvčí hasičů Mariano Elias.

V úterý večer místního času potápěči a záchranáři ve člunech a vrtulnících pátrali po pohřešovaných lidech v oceánu západně od mostu Golden Gate. Podle Eliase pátrání v oblasti pokračuje i ve středu.

Federální věznice v někdejší pevnosti Alcatraz byla proslulá tím, že se z ní nedalo uprchnout vzhledem ke zrádným vodám, které ostrov obklopují. Dnes je turistickou atrakcí. Leží asi 1,6 kilometru severně od pobřeží San Franciska v oblasti, kde často fouká vítr a jsou tam k vidění plachetnice a další rekreační plavidla.

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