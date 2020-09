Potřebujeme globální soucit. Největší hrozbou je klimatická krize, řekla Čaputová v OSN

Slovenská prezidentka prohlásila, že vznik OSN před 75 lety podnítila myšlenka převahy přínosů spolupráce nad sobectvím a konfliktem. „Dnes, víc než kdykoli předtím, naléhavě potřebujeme, aby se tato myšlenka stala realitou,“ prohlásila Čaputová s poukazem na pandemii covidu-19, jejíž konec prý je v nedohlednu. „Už dnes jsme se však poučili: nikdy nebudeme moci žít stejně jako předtím,“ řekla Čaputová, která na všeobecné rozpravě 75. zasedání Valného shromáždění OSN prostřednictvím videoposelství vystoupila jako 51. řečník - a zároveň jako první žena.



Pandemie podle Čaputové ukázala, že obyčejní lidé dokážou neobyčejné věci, pokud je vede vzájemná solidarita a soucit. „Jako lídři neseme odpovědnost za to, abychom nastolili stejnou situaci ve vztazích mezi národy. A proto potřebujeme skutečnou globalizaci soucitu. Konkrétně nesmíme dovolit, aby se z vývoje a výroby očkovací látky a ochranných prostředků stala opět další globální soutěž,“ vyzvala Čaputová.

Vlády a politici podle ní mají přijímat rozhodnutí založená na faktech a poznatcích, ne na politických kalkulacích nebo sobeckých zájmech těch, kteří jsou u moci. „Protože opak - nekompetentnost, dezinformace a populismus - má fatální následky,“ pokračovala slovenská hlava státu.

Glad to be the first woman on this year´s #UNGA2020 speakers list. As the 51st in total. We, the UN, can do better. pic.twitter.com/m2JBqAtkFK