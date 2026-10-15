„Je očividné, že Rusko záměrně eskaluje své útoky poté, co došlo k uvolnění protiruských sankcí a co byly vidět pokusy o vyvinutí tlaku na Ukrajinu,“ napsal Zelenskyj, podle kterého Kyjev potřebuje stabilní podporu obzvláště v obraně před údery ze vzduchu.
„Potřebujeme od svých partnerů upřímnost. Je důležité, aby nikdo v Americe nestál na straně agresora, aby všichni podporovali naše snahy o ochranu životů, ukončení téhle války a garanci bezpečnosti,“ uvedl.
Ruské útoky ve čtvrtek na Ukrajině zabily nejméně pět lidí. Ve středu po útocích zahynulo nejméně 13 osob, z toho šest v západoukrajinském Lucku, kde drony zasáhly devítipodlažní bytovou budovu a velkoobchodní sklad.
Ukrajina se ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní letecké útoky, brání se západní pomocí od února 2022. Americký prezident Donald Trump ale minulý týden překvapivě dohodl s ruským kolegou Vladimirem Putinem dodávky nafty na americký trh.
Zelenskyj ve středečním rozhovoru pro britského novináře Pierse Morgana řekl, že Trumpův příklon k Rusku je bolestivé sledovat. Na dotaz, zda se cítí být zrazen, odpověděl, že ano.
Zelenskyj si už o víkendu stěžoval, že Ukrajina od spojenců přestala dostávat informace o odpalech ruských balistických střel. Trump uvedl, že USA zpravodajské informace s Ukrajinou nadále sdílejí.
Poradce ukrajinského prezidenta Serhij Beskrestnov ve středu informoval, že americká společnost SpaceX omezila na Ukrajině některé služby družicové sítě Starlink, které ukrajinská armáda využívá v boji proti ruské agresi. Podle informací Reuters a portálu RBK-Ukrajina byl ve čtvrtek vojenský balík služeb obnoven.