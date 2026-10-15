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Nestůjte na straně agresora, chceme upřímnost, apeluje Zelenskyj na USA

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  12:46aktualizováno  12:46
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Trump ohlásil energetické příměří. Rusko vzápětí podle Zelenského zaútočilo.

Trump ohlásil energetické příměří. Rusko vzápětí podle Zelenského zaútočilo. | foto: Reuters

Volodymyr Zelenskyj (14. října 2026)
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Potřebujeme od svých partnerů upřímnost, napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po nočních leteckých útocích ze strany Ruska. Opět apeloval na Spojené státy, aby nestály na straně agresora. Také uvedl, že od středeční půlnoci do dnešní deváté hodiny ukrajinského času bylo zaznamenáno více než 850 útoků ruských dronů. Podtrhl, že zvýšená intenzita ruských leteckých úderů přichází v době, kdy jsou možnosti ukrajinské obrany uměle omezovány.

„Je očividné, že Rusko záměrně eskaluje své útoky poté, co došlo k uvolnění protiruských sankcí a co byly vidět pokusy o vyvinutí tlaku na Ukrajinu,“ napsal Zelenskyj, podle kterého Kyjev potřebuje stabilní podporu obzvláště v obraně před údery ze vzduchu.

„Potřebujeme od svých partnerů upřímnost. Je důležité, aby nikdo v Americe nestál na straně agresora, aby všichni podporovali naše snahy o ochranu životů, ukončení téhle války a garanci bezpečnosti,“ uvedl.

Ruské útoky ve čtvrtek na Ukrajině zabily nejméně pět lidí. Ve středu po útocích zahynulo nejméně 13 osob, z toho šest v západoukrajinském Lucku, kde drony zasáhly devítipodlažní bytovou budovu a velkoobchodní sklad.

Ukrajina se ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní letecké útoky, brání se západní pomocí od února 2022. Americký prezident Donald Trump ale minulý týden překvapivě dohodl s ruským kolegou Vladimirem Putinem dodávky nafty na americký trh.

Zelenskyj ve středečním rozhovoru pro britského novináře Pierse Morgana řekl, že Trumpův příklon k Rusku je bolestivé sledovat. Na dotaz, zda se cítí být zrazen, odpověděl, že ano.

Zelenskyj si už o víkendu stěžoval, že Ukrajina od spojenců přestala dostávat informace o odpalech ruských balistických střel. Trump uvedl, že USA zpravodajské informace s Ukrajinou nadále sdílejí.

Poradce ukrajinského prezidenta Serhij Beskrestnov ve středu informoval, že americká společnost SpaceX omezila na Ukrajině některé služby družicové sítě Starlink, které ukrajinská armáda využívá v boji proti ruské agresi. Podle informací Reuters a portálu RBK-Ukrajina byl ve čtvrtek vojenský balík služeb obnoven.

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