Blokuješ, dostaneš! Cyklista brutálně zaútočil na řidičku kvůli průjezdu ulicí

K incidentu došlo v pondělí v podvečer ve městě Matosinhos, jež je součástí aglomerace přístavního města Porto. Ve videu, které natočil svědek události, najel muž v růžovobílém sportovním trikotu a přilbě najede do sedmatřicetileté ženy, sesedne z kola a bez váhání na ni surovým způsobem zaútočí.
Ženu za velkého křiku jí i kolemjdoucích strhne k zemi a opakovaně ji pěstmi udeří do hlavy.
Řidička později přivolaným policistům sdělila, že cyklista třikrát udeřil pěstí do vozidla, když stálo na místě. Vystoupila tedy z auta, aby se s ním vypořádala. Hádka se však nakonec vyhrotila ve fyzický útok.
Policie uvedla, že cyklista stihl z místa činu uprchnout ještě před příjezdem strážníků.
Hasiči z blízkého Leca do Balio řidičce, která utrpěla lehká zranění, poskytli základní ošetření a poté ji odvezli do nemocnice. Oběť později u policie podala trestní oznámení na neznámého pachatele.