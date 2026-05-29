Blokuješ, dostaneš! Cyklista brutálně zaútočil na řidičku kvůli průjezdu ulicí

Autor:
  17:22aktualizováno  17:22
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Portugalská policie řeší od pondělí brutální střet cyklisty s řidičkou osobního auta, který se stal nedaleko města Porto. Muž na ženu zaútočil v těsné blízkosti jejího vozu poté, co mu z jeho pohledu blokovala průjezd ulicí. Policie po útočníkovi intenzivně pátrá.

K incidentu došlo v pondělí v podvečer ve městě Matosinhos, jež je součástí aglomerace přístavního města Porto. Ve videu, které natočil svědek události, najel muž v růžovobílém sportovním trikotu a přilbě najede do sedmatřicetileté ženy, sesedne z kola a bez váhání na ni surovým způsobem zaútočí.

Ženu za velkého křiku jí i kolemjdoucích strhne k zemi a opakovaně ji pěstmi udeří do hlavy.

Řidička později přivolaným policistům sdělila, že cyklista třikrát udeřil pěstí do vozidla, když stálo na místě. Vystoupila tedy z auta, aby se s ním vypořádala. Hádka se však nakonec vyhrotila ve fyzický útok.

Policie uvedla, že cyklista stihl z místa činu uprchnout ještě před příjezdem strážníků.

Hasiči z blízkého Leca do Balio řidičce, která utrpěla lehká zranění, poskytli základní ošetření a poté ji odvezli do nemocnice. Oběť později u policie podala trestní oznámení na neznámého pachatele.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.