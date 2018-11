Potupa z Haagu se opakovat nebude. Na hedvábnou stezku dohlédnou čínské soudy

MANILA/PRAHA Peking může slavit další úspěch. Pod hlavičku nové hedvábné stezky přibylo několik dalších veleprojektů, tentokrát na Filipínách. Že by spory kolem nich skončily jako v minulosti arbitráží v Haagu, z toho nemusí mít Číňané obavy.

Není to tak dávno, co spolu Čína a Filipíny vedly zákopovou válku. Jejich spor o vody Jihočínského moře, které patrně ukrývají bohatá ložiska ropy a zemního plynu a protíná je jedna z nejrušnějších dopravních tepen světa, skončil dokonce před dvěma lety až v Haagu u tamního Stálého rozhodčího soudu.

Mezinárodní arbitráž, v níž dal soud za pravdu filipínské straně, byla tehdy pro Peking hořkým soustem. To se však nyní zdá být zapomenuto. Čínský prezident Si Ťin-pching a jeho filipínský hostitel Rodrigo Duterte včera v Manile nešetřili úsměvy a vřelými slovy. Obě země podepsaly na 29 bilaterálních dohod, mezi nimi i tu o průzkumu ložisek ropy a zemního plynu. Jde o další úlovek do veleprojektu Nové hedvábné stezky. Tedy do strategie prezidenta Si Ťin-pchinga a vládnoucí komunistické strany na ekonomické a politické propojení Číny s Evropou a dalšími oblastmi a na posílení země coby globálního lídra.

Kudy povede Nová hedvábná stezka?

Peking může mít radost iz toho, že se mu podařilo minimalizovat šance, aby v budoucnu podobný spor skončil v Haagu. Zkraje letošního roku totiž Čína ohlásila, že při nové hedvábné stezce zřídí vlastní rozhodčí soudy. Řešit mají obchodní spory zúčastněných stran napříč zeměmi a právními systémy: zpoždění projektů, vícenáklady a podobně.

Jak oznámil Nejvyšší soud v Pekingu, rozepře týkající se projektů pod hlavičkou nové hedvábné stezky bude řešit dvojice mezinárodních obchodních soudů v čínské režii. Jeden v jihočínském Šen-čenu, na nějž připadnou spory týkající se „námořní“ větve nové hedvábné stezky. Druhý pak v Si-anu v centrální části Číny, který má rozhodovat o sporech na „suchozemské“ trase.

Kdo by však čekal, že v těchto soudech logicky zasedne mezinárodní osazenstvo, pletl by se. Jak nedávno upozornil server South China Morning Post, všech osm jmenovaných soudců jsou Číňané, do jednoho příslušníci většinového etnika Chanů a až na jediného členové vládnoucí Komunistické strany Číny. Soudkyně Nejvyššího soudu v Pekingu Šen Chung-jü není sice komunistickou, ale členkou jedné z uznávaných, leč loutkových stran.

Cizinci podle serveru u obou soudů zasednou jen v poradní roli. Nakolik bude mít jejich slovo váhu přitom není vůbec jasné. Panují proto obavy, že oba soudy, kde se bude rozhodovat o miliardových zakázkách, by mohly výrazně stranit čínským zájmům.