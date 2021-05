Potvrzení v češtině k návštěvě Rakouska stačit nebude, říká česká velvyslankyně ve Vídni Červenková

VÍDEŇ/PRAHA Rakousko se sice zatím plně neotevírá běžné turistice, ale letní procházky v Alpách si Češi již užijí. Výhody budou sklízet hlavně naočkovaní. Postačí jedna dávka, avšak jen řádně potvrzená v němčině či angličtině. To Češi dosud nemají. „Prozatím je proto nutné dojít k lékaři a nechat si potvrdit dvojjazyčný dokument,“ říká Ivana Červenková, velvyslankyně ČR ve Vídni.

Lidovky.cz: Jak se Rakousko chystá na letní sezonu?

Dělají tady vše pro to, aby domácím i zahraničním návštěvníkům umožnili plnohodnotnou, přitom však bezpečnou dovolenou. Cestovní ruch a gastronomie je rakouskou chloubou, celá země se raduje, že se 19. května po šesti měsících znovu otevřely restaurace, kavárny i ubytovací zařízení.

Lidovky.cz: Předpokládáte, že letošní léto bude v Rakousku jiné než to loňské? Jak moc se náš jižní soused Čechům otevře?

Jiné pochopitelně bude. Virus tu zůstává s námi a Rakousko nejinak než ostatní země hodlá jeho šíření udržet pod kontrolou. I proto platí jasná pravidla: ke vstupu do hotelů, restaurací či kaváren, kulturních, sportovních a dalších volnočasových zařízení musí návštěvník předkládat potvrzení, že je očkován, nemoc již prodělal či byl testován s negativním výsledkem. Od června bude možné předložit potvrzení v podobě QR kódu, od července pak Vídeň věří v přechod na společný evropský „zelený pas“, který sjednotí podmínky pro celou EU.

Hosté se budou muset v uvedených zařízeních jmenovitě registrovat. Nic se nemění ani na dalších preventivních opatřeních, máme však signály, že plošná povinnost nosit roušky by mohla v létě opadnout.

Lidovky.cz: Co nyní Češi potřebují pro vstup do země?

Pokud se v Česku situace nezhorší, budou platit volnější podmínky zavedené od 19. května. Od tohoto dne již cestovatelé z ČR nemusejí po vstupu do Rakouska do karantény. K cestě do Rakouska se návštěvník musí předem elektronicky registrovat. Navíc musí na hranici předložit doklad o očkování, negativním výsledku testu, nebo prodělání covid-19. U dvoudávkových vakcín je do Rakouska možné vstoupit 22 dní po aplikaci první dávky a kdykoli po aplikaci druhé dávky.

U jednodávkové vakcíny je cesta možná 22 dní po vakcinaci. Ihned po aplikaci první dávky přitom do Rakouska budou moci po dobu devíti měsíců cestovat i lidé, kteří prodělali covid-19 v předchozích šesti měsících nebo disponují lékařským potvrzením o přítomnosti neutralizačních protilátek na covid-19 v krvi. Očkování je třeba prokázat certifikátem v němčině či angličtině nebo lékařským potvrzením na oficiálním formuláři.

Lidovky.cz: Česká kartička o první dávce očkování nestačí?

Prozatím ne, je nutné dojít si k lékaři a nechat si potvrdit dvojjazyčný dokument. Ten je ke stažení i na našich stránkách. Nicméně brzy bude k dispozici aplikace, v rámci evropského covidového pasu, kde všechny informace v němčině či angličtině budou.

Lidovky.cz: Jaká pravidla budou platit pro vstup dětí, které nemohou být ještě očkovány?

Děti do 10 let, které cestují s dospělým, se musejí před cestou pouze zaregistrovat. Pro starší děti platí stejné podmínky jako pro dospělé – namísto očkování musejí předložit negativní test či potvrzení o vyléčení.

Lidovky.cz: A co když kupříkladu jen na den překročí rodina hranice na cyklostezce? Musí být test?

Pro krátkodobé překročení hranic platí stejná pravidla. Pro upřesnění: v současné době je hranice možné překročit pouze na otevřených hraničních přechodech. Máme ale signály, že by Rakousko mělo nejpozději k 28. květnu hraniční kontroly zrušit.

Lidovky.cz: Jak moc už jsou Rakušané proočkováni? Co třeba personál v restauracích a hotelech?

Tento týden byla v téměř devítimilionovém Rakousku překročena hranice 3 milionů osob, které obdržely alespoň jednu dávku vakcíny, 1,2 milionu lidí již bylo očkováno plně. Počítá se s tím, že všichni, kdo o očkování projeví zájem, obdrží přinejmenším první dávku do konce června. Aktuálně Rakousko přistoupilo k očkování ve firmách a zaměří se i na personál v restauracích a hotelech. Ten se navíc již nyní musí povinně jednou týdně testovat.

Lidovky.cz: Kdo dohlíží na dodržování pravidel? Všimla jste si nějakých namátkových kontrol?

Dohlížet na plnění registrační povinnosti i dodržování pravidla test/očkování/prodělaná nemoc bude personál otevřených zařízení. Lze počítat s tím, že namátkové kontroly budou probíhat i nadále.

Lidovky.cz: Nebojí se Rakušané, že jim turisté přivlečou do země epidemii znovu?

Je patrné, že se Rakousko snaží pravidla nastavit tak, aby podobnému scénáři předešlo. Pro přicestování ze zemí s vysokým rizikem platí přísnější pravidla. Kdo nebyl očkován či covid neprodělal, bude muset po vstupu do země do karantény. Ráda bych upozornila, že na seznamu těchto zemí se v současnosti nachází i mezi Čechy oblíbené Chorvatsko. Nyní by tak cestovatelé, kteří by chtěli přicestovat s negativním testem, nemohli po odpočinku u moře strávit další část dovolené v rakouských horách. Průjezd zemí při cestě z Chorvatska ovšem zůstává dále možný.

Lidovky.cz: Kde lze očekávat letos největší nápor turistů z Čech?

Češi platí za znalce Rakouska a dobře vědí, kde v této krásné zemi najít to nejzajímavější. Očekávám, že největší zájem bude opět o dovolenou v Alpách, kde se trvalé oblibě těší oblast Solné komory. Mnozí cyklisté si nenechají ujít dovolenou na dunajské stezce. Jako tradičně bude zejména koncem roku velkým lákadlem Vídeň.

Lidovky.cz: Jak důležití jsou vlastně Češi pro rakouský turismus?

Češi se mezi zahraničními návštěvníky řadí na čestné páté místo. V posledním předpandemickém roce 2019 na nás připadlo 3,3 milionu přenocování. Zásadní skupinou jsou pro rakouský cestovní ruch především návštěvníci z Německa, následováni domácími hosty, Nizozemci, Švýcary a Brity.

Lidovky.cz: Pro turisty jsou významným faktorem i ceny. Vzrostly?

Nelze vyloučit, že dojde k mírnému zvýšení cen. Lidé v uplynulém období příliš neutráceli a nynější poptávka je značná.

Lidovky.cz: Budou v sezoně plně otevřeny restaurace a noční podniky?

Zavírací doba je zatím stanovena do 22.00. Podaří-li se udržet epidemii pod kontrolou, lze doufat, že dojde k dalšímu rozvolnění.

Lidovky.cz: Pokud bude mít někdo během pobytu podezření na nákazu, jak se má zachovat?

V takovém případě je nutné oslovit – nejlépe telefonicky – lékaře v daném místě, případně využít telefonní linku 1450 a dohodnout se na dalším postupu.

Lidovky.cz: Co si s sebou letos do Rakouska přibalit oproti předešlým létům jiného? Je něco, co ve výbavě nesmí letos chybět?

Určitě je třeba pamatovat na obvyklé atributy poslední doby: dezinfekci či respirátory třídy FFP2. Oboje ale lze pochopitelně velmi snadno pořídit přímo v Rakousku. Nicméně jak jsem již řekla, pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest se patrně rozvolní.