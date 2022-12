V Gobi přistáli tři tchajkonauti, půl roku dokončovali čínský Nebeský palác

Modul s astronauty přistál v poušti Gobi ve 20:10 místního času (13:10 SEČ). Posádku vedl astronaut Čchen Tung, který se již jedné vesmírné mise účastnil, informuje agentura AP. Její součástí byla i astronautka Liou Jang, která se stala první ženou, jež v rámci čínského vesmírného programu odstartovala do vesmíru, a Cchaj Sü-če.

Trojici na vesmírné stanici vystřídali 57letý Fei Ťün-lung, veterán mise Šen-čou 6 z roku 2005, a kosmonauti Teng Čching-ming a Čang Lu, kteří jsou ve vesmíru poprvé. Mise lodi Šen-čou 15, se kterou vyletěli na oběžnou dráhu, odstartovala z kosmodromu Ťiou-čchüan v úterý.

Vystřídáním posádek byla završena poslední fázi konstrukce čínské vesmírné stanice. Třetí a poslední modul se na konci října připojil ke stanici, což byl jeden z posledních kroků ve více než desetiletém úsilí Číny o udržení stálé přítomnosti na oběžné dráze.

Dokončení první čínské vesmírné stanice, jejíž životnost Peking plánuje až na 15 let, je milníkem v ambicích Číny na nízké oběžné dráze kolem Země. Stárnoucí Mezinárodní vesmírná stanice (ISS), kterou spravuje americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA), by mohla ukončit provoz do konce tohoto desetiletí.

Čínská vesmírná stanice Tchien-kung vzniká bez pomoci jiných států. Čína se na projektu ISS nepodílí kvůli nesouhlasu Spojených států, kterým vadí, že čínský vesmírný program řídí vojenské křídlo čínské komunistické strany.