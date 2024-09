Povodně se valí na Braniborsko, povodňová vlna už dorazila do Vratislavi

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Labe v Drážďanech nakonec vrcholu dosáhlo na 6,1 metru, na kterém se udrželo deset hodin. Po 9. hodině začala hladina pomalu klesat. Ještě ráno povodňové centrum přitom počítalo s tím, že bude Labe v saské metropoli kulminovat až odpoledne. Běžně je Labe v Drážďanech na 1,5 až dvou metrech. Hladina řeky klesá i v Schöně u českých hranic, kde se zastavila na 6,63 metru. Běžný je tu stav zhruba 1,6 metru.

Saské úřady ale upozorňují, že hladina bude klesat jen velmi pomalu a na běžný stav by se mohla dostat až na konci září. Důvodem je upouštění vody z vltavské kaskády v Česku. V Drážďanech se nyní čeká snížení stupně povodňového nebezpečí z třetího na druhý v noci na pátek.

Kromě Labe nyní na žádné jiné řece v Sasku povodňové nebezpečí nepanuje. Pod hranici prvního povodňového stupně se vrátila Lužická Nisa i Černý Halštrov (Schwarze Elster). Také v Bavorsku se po několikadenním vydatném dešti situace uklidnila. Na Dunaji v Pasově i na Isaru v dolnobavorském Landshutu hladiny klesají. Voda oproti původním obavám v Sasku ani Bavorsku nakonec nezpůsobila na rozdíl od Česka, Rakouska a Polska žádné výraznější škody.

S obavami nyní lidé na východě Německa hledí především na Odru, která přivádí vodu z Česka a Polska a tvoří část německo-polské hranice. Na zvýšenou hladinu se připravují ve Frankfurtu nad Odrou, Eisenhüttenstadtu či vesničce Ratzdorf, která leží na soutoku Odry a Lužické Nisy a patřila k silně poškozeným při povodních už v roce 1997. Podle prognóz zde Odra dosáhne v příštích dnech nejvyššího, tedy čtvrtého povodňového stupně. Braniborsko se kromě povodní na Odře připravuje také na zemské volby, které spolkovou zemi čekají už v neděli.

Dunaj v Bratislavě klesá

Hladina Dunaje v Bratislavě do rána klesla na 938 centimetrů a do půlnoci by se podle odhadu meteorologů měla snížit o dalších 70 centimetrů. Dříve kulminovala na 985 centimetrech, tedy zhruba o půl metru níže oproti rekordní úrovni z roku 2013.

Morava se na okraji Bratislavy dostala k osmi metrům, dříve kulminovala na 839 centimetrech. Vysoká hladina Dunaje a Moravy už v uplynulých dnech komplikovala situaci v okrajových částech slovenského hlavního města. Například do čtvrti Devín, která leží u soutoku obou řek, zajišťovala dopravu obyvatel armáda nákladními vozy.

Na jižním Slovensku hladina Dunaje dál stoupala, v Komárnu a ve Štúrovu na slovensko-maďarské hranici by evropský veletok měl kulminovat až v pátek. Například město Komárno ve středu oznámilo, že je před velkou vodou chráněno hrázemi a že voda by se měla dostat jen do záplavových oblastí.

Tusk varoval před euforií

V ulicích Vratislavi, třetího největšího města v Polsku, je klid a výrazně se snížil provoz. Navzdory velmi vysoké hladině vody město zatím nebylo výrazněji zatopeno, píše tisková agentura PAP. S nejnáročnější situací se potýkají západní čtvrti města, kde se z břehů vylévá řeka Bystrzyca. Několik ulic je tam pod vodou a obyvatelé hromadí na březích pytle s pískem ve snaze ochránit své domy.

„Byl bych raději, kdybychom udrželi nervy na uzdě a snažili se trend (zvyšování hladiny) co nejpřesněji odhadnout, abychom dokázali přesně informovat obyvatele Vratislavi,“ řekl Tusk na ranním zasedání krizového štábu. Zároveň varoval před „neopodstatněnou euforií, že to nejhorší je za námi“.

V Trestně, kde se na Odře nachází poslední měřicí stanice před Vratislaví, dnes ve 13:20 hladina řeky dosahovala 640 centimetrů. Téměř o dva metry tak překračovala stav nutný pro vyhlášení povodňového poplachu. Rekordní úroveň hladiny třetí nejdelší polské řeky při záplavách v létě roku 1997 podle údajů polského meteorologického ústavu činila 724 centimetrů. Meteorologové dnes ráno uvedli, že hladina Odry by měla kulminovat kolem 11:00 s tím, že tento stav se udrží zhruba dalších 48 hodin. Krajní scénář operačního plánu ochrany pro Vratislav předpokládal vodní stavy mezi 658 a 705 centimetry.

„V následujících dnech poteče Vratislaví nebývalé množství vody. V takových situacích může dojít k průsakům, vzedmutí podzemních vod a podobně. Voda mimo jiné v parcích, na trávnících nebo dětských hřištích či na zahrádkách není v tuto chvíli problém, který by bylo možné aktuálně řešit,“ napsal odpoledne na sociálních sítích starosta Sutryk.

Úřady ve městě Nysa, které v neděli a v pondělí zaplavily dvě povodňové vlny, informovaly, že začíná fungovat polní nemocnice. Tu tam vybudovala armáda, protože tamní zdravotnické zařízení zalila voda a všechny pacienty bylo nutné evakuovat.

Objevily se i případy trestné činnosti související s povodněmi. Na kolejích jedné z vysokých škol ve Vratislavi někdo spícím záchranářům ukradl asi 1000 zlotých (5900 Kč) v hotovosti a fotoaparát s objektivem v hodnotě 20 000 zlotých (více než 117 000 Kč), řekl podle serveru Onet zástupce policie po zasedání krizového štábu ve Vratislavi. Policie už ví, kdo byl pachatelem.

Tusk varoval, že v zaplavených místech se objevil muž ve falešné vojenské uniformě, který lidem tvrdil, že protipovodňové hráze se budou odpalovat. Premiér ujistil, že nic takového není v plánu, a dodal, že šíření podobných zpráv může být cílenou dezinformací.

Ve Vratislavi se ještě ve čtvrtek mají sejít premiéři středoevropských zemí zasažených záplavami s předsedkyní Evropské komise (EK) Ursulou von der Leyenovou. Vedle Tuska jde o předsedu české vlády Petra Fialu, slovenského premiéra Roberta Fica a rakouského kancléře Karla Nehammera.

Cesta von der Leyenové do Vratislavi je výrazem solidarity s členskými zeměmi zasaženými záplavami. S šéfy vlád bude jednat o možnostech evropské pomoci v řešení následků přírodní katastrofy z posledních dnů.

Záplavy si v regionu podle úřadů zatím vyžádaly životy více než dvou desítek lidí, zasáhly také Rumunsko. Někde zničily velké části vesnic a měst, způsobily ale také škody na dopravní infrastruktuře. Fiala ve středu po zasedání vlády řekl, že státy zasažené velkou vodou se domluvily na společném postupu při získávání unijní pomoci.