Povodně se valí na Braniborsko. Ani Polsko nemá vyhráno, varuje Tusk

Kromě Labe nyní na žádné jiné řece v Sasku povodňové nebezpečí nepanuje. Pod hranici prvního povodňového stupně se vrátila Lužická Nisa i Černý Halštrov (Schwarze Elster). Také v Bavorsku se po několikadenním vydatném dešti situace uklidnila.

Na Dunaji v Pasově i na Isaru v dolnobavorském Landshutu hladiny klesají. Voda oproti původním obavám v Sasku ani Bavorsku nakonec nezpůsobila na rozdíl od Česka, Rakouska a Polska žádné výraznější škody.

S obavami nyní lidé na východě Německa hledí především na Odru, která přivádí vodu z Česka a Polska a tvoří část německo-polské hranice. Na zvýšenou hladinu se připravují ve Frankfurtu nad Odrou, Eisenhüttenstadtu či vesničce Ratzdorf, která leží na soutoku Odry a Lužické Nisy a patřila k silně poškozeným při povodních už v roce 1997.

Podle prognóz zde Odra dosáhne v příštích dnech nejvyššího, tedy čtvrtého povodňového stupně. Braniborsko se kromě povodní na Odře připravuje také na zemské volby, které spolkovou zemi čekají už v neděli.

Dunaj v Bratislavě klesá

Hladina Dunaje v Bratislavě do rána klesla na 938 centimetrů a do půlnoci by se podle odhadu meteorologů měla snížit o dalších 70 centimetrů. Dříve kulminovala na 985 centimetrech, tedy zhruba o půl metru níže oproti rekordní úrovni z roku 2013.

Morava se na okraji Bratislavy dostala k osmi metrům, dříve kulminovala na 839 centimetrech. Vysoká hladina Dunaje a Moravy už v uplynulých dnech komplikovala situaci v okrajových částech slovenského hlavního města. Například do čtvrti Devín, která leží u soutoku obou řek, zajišťovala dopravu obyvatel armáda nákladními vozy.

Na jižním Slovensku hladina Dunaje dál stoupala, v Komárnu a ve Štúrovu na slovensko-maďarské hranici by evropský veletok měl kulminovat až v pátek. Například město Komárno ve středu oznámilo, že je před velkou vodou chráněno hrázemi a že voda by se měla dostat jen do záplavových oblastí.

Opatrné Polsko

Polský premiér Donald Tusk ve čtvrtek varoval před „neopodstatněnou úlevou“ v souvislosti s očekávanou povodňovou vlnou ve Vratislavi a uvedl, že je stále příliš brzy na to, aby bylo možné prohlásit záplavy za překonané. Starosta dolnoslezské metropole Jacek Sutryk mezitím uvedl, že očekává kulminaci hladiny Odry na úrovni 650 centimetrů. Informoval o tom na svém webu list Gazeta Wyborcza.

„Byl bych raději, kdybychom udrželi nervy na uzdě a snažili se co nejpřesněji odhadnout tento trend (zvyšování hladiny řek), abychom dokázali přesně informovat obyvatele Vratislavi,“ řekl Tusk a zároveň varoval před „neopodstatněnou euforií, že to nejhorší je za námi“.

Ve Vratislavi se ve čtvrtek odpoledne mají sejít premiéři středoevropských zemí zasažených záplavami s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Vedle Tuska jde o předsedu české vlády Petra Fialu, slovenské Roberta Fica a rakouské Karla Nehammera.

Cesta von der Leyenové do Vratislavi je výrazem solidarity s členskými zeměmi zasaženými záplavami. S premiéry bude jednat o možnostech evropské pomoci v řešení následků přírodní katastrofy z posledních dnů.

Záplavy si v regionu podle úřadů dosud vyžádaly životy více než dvou desítek lidí, zasáhly také Rumunsko. Někde zničily velké části vesnic a měst, způsobily ale také škody na dopravní infrastruktuře. Fiala ve středu po zasedání vlády řekl, že státy zasažené velkou vodou se domluvily na společném postupu při získávání unijní pomoci.