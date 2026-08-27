Nepálem a Čínou se prohnaly bleskové povodně. Desítky mrtvých, stovky pohřešovaných

Ještě ve středu Čína uváděla 265 pohřešovaných. Z aktualizovaného počtu 558 pohřešovaných je 260 cizinců. Podrobnosti o jejich státní příslušnosti nejsou k dispozici.
Nepál dosud informoval o 403 pohřešovaných, z nichž 341 jsou cizinci. Nový údaj více než zdvojnásobil počet pohřešovaných. Původní údaje mimo jiné zmiňovaly, že mezi pohřešovanými cizinci je 133 Indů, 47 Američanů, 34 Australanů, 33 Britů a 24 Kanaďanů. Nepálská policie podle DPA uvedla, že 41 zraněných skončilo v nemocnicích.
Podle serveru BBC nepálská armáda vyčlenila 2000 vojáků na pozemní a letecké pátrání po přeživších a na záchranné operace v postižených oblastech. Vojáci již pomohli zachránit 97 lidí.
Spojené státy mezitím oznámily, že poskytnout Nepálu jako humanitární pomoc 500 tisíc dolarů. Peníze budou určeny na vybudování nouzového ubytování, zajištění vody či na sanitaci nebo podporu postižených obcí.
Podporu již přislíbily také Evropská unie či Indie. Generální tajemník OSN António Guterres týmy OSN již v Nepálu připravují pomoc postiženým oblastem.
Bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Co způsobilo zřícení ledovce, není jasné, ale podle nepálských úřadů je možnou příčinou zemětřesení, které bylo v oblasti zaznamenáno několik minut před katastrofou. Americká geologická služba (USGS) však uvedla, že podle její analýzy nebyly zaznamenané otřesy způsobeny zemětřesením, ale samotným zřícením kusu ledovce a horniny.