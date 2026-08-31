Bahno a zmar. Letecké snímky zachycují spoušť po katastrofě v Nepálu

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  11:11aktualizováno  11:11
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Letecké záběry spouště, která vznikla po ničivých povodních na hranici Nepálu a...

Letecké záběry spouště, která vznikla po ničivých povodních na hranici Nepálu a Číny. (29. sprna 2026) | foto: Profimedia.cz

Letecké záběry spouště, která vznikla po ničivých povodních na hranici Nepálu a...
Letecké záběry spouště, která vznikla po ničivých povodních na hranici Nepálu a...
Letecké záběry spouště, která vznikla po ničivých povodních na hranici Nepálu a...
Letecké záběry spouště, která vznikla po ničivých povodních na hranici Nepálu a...
16 fotografií
V Nepálu po extrémních povodních z minulého týdne nadále intenzivně probíhají záchranné akce a snaha o obnovení normálního života. Letecké snímky odhalují rozsah škod v místech, které zalila voda a silné nánosy bahna. Místní obyvatelé ve zdevastované oblasti nadále zoufale hledají své blízké. Pohřešují se více než čtyři tisíce lidí a o život přišlo devět set místních obyvatel a turistů. Počet obětí živelné katastrofy však s jistotou nebude konečný.
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