31. srpna 2026 11:11, aktualizováno 11:11
Bahno a zmar. Letecké snímky zachycují spoušť po katastrofě v Nepálu
V Nepálu po extrémních povodních z minulého týdne nadále intenzivně probíhají záchranné akce a snaha o obnovení normálního života. Letecké snímky odhalují rozsah škod v místech, které zalila voda a silné nánosy bahna. Místní obyvatelé ve zdevastované oblasti nadále zoufale hledají své blízké. Pohřešují se více než čtyři tisíce lidí a o život přišlo devět set místních obyvatel a turistů. Počet obětí živelné katastrofy však s jistotou nebude konečný.