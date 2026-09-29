VIDEO: Děsivé záběry z Nepálu. Po deštích strhl ohromný sesuv půdy část hory

V Nepálu zahynulo 14 osob, mimo jiné tři děti a žena, když sesuv půdy zasypal jejich dům v době, kdy spaly. Úřady pohřešují také deset lidí poté, co lavina zasypala základní tábor na hoře Nemdžung. Podle představitelů turistického úřadu to byli pracovníci, kteří na místě stavěli stany pro zahraniční horolezce. Ti v okamžiku laviny na místě nebyli.
Nepálské úřady varovaly před možnými bleskovými povodněmi ve 49 ze 77 okresů. Více než polovina z nich pak čelí vysokému riziku povodní nebo bleskových povodní, protože hladiny vody v hlavních řekách a jejich přítocích nadále stoupají.
Povodně a sesuvy půdy také narušily telekomunikační spojení v některých částech Nepálu, a to kvůli poškození optických kabelů a napájecích zdrojů
Indická ústřední vodohospodářská komise uvedla, že 30 stanic pro monitorování stavu řek v sedmi státech hlásí kritickou situaci. Hladiny řek se tam nacházejí mezi úrovní označovanou jako nebezpečná a dosavadními nejvyššími zaznamenanými hodnotami. Nad nebezpečnou úrovní je několik velkých řek, například Ganga, Gandak, Kósí, Bágmatí a Narmada.
Nepál se přitom stále vyrovnává s následky rozsáhlých záplav z konce minulého měsíce. Ty si vyžádaly více než 1400 obětí, 6150 lidí se stále pohřešuje.