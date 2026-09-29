Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

VIDEO: Děsivé záběry z Nepálu. Po deštích strhl ohromný sesuv půdy část hory

Autor: ,
  14:14aktualizováno  14:14
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Extrémní povodně v Indii a Nepálu, které jsou důsledkem vytrvalých silných dešťů z posledních dní, si už vyžádaly více než sedmdesát obětí včetně dětí a žen. Hladiny některých řek překračují nebezpečnou úroveň, obyvatelé určitých oblastí čelí i masivním sesuvům půdy. Jeden takový strhl část hory a ohrozil životy mnoha místních.

V Nepálu zahynulo 14 osob, mimo jiné tři děti a žena, když sesuv půdy zasypal jejich dům v době, kdy spaly. Úřady pohřešují také deset lidí poté, co lavina zasypala základní tábor na hoře Nemdžung. Podle představitelů turistického úřadu to byli pracovníci, kteří na místě stavěli stany pro zahraniční horolezce. Ti v okamžiku laviny na místě nebyli.

Nepálské úřady varovaly před možnými bleskovými povodněmi ve 49 ze 77 okresů. Více než polovina z nich pak čelí vysokému riziku povodní nebo bleskových povodní, protože hladiny vody v hlavních řekách a jejich přítocích nadále stoupají.

Povodně a sesuvy půdy také narušily telekomunikační spojení v některých částech Nepálu, a to kvůli poškození optických kabelů a napájecích zdrojů

Indická ústřední vodohospodářská komise uvedla, že 30 stanic pro monitorování stavu řek v sedmi státech hlásí kritickou situaci. Hladiny řek se tam nacházejí mezi úrovní označovanou jako nebezpečná a dosavadními nejvyššími zaznamenanými hodnotami. Nad nebezpečnou úrovní je několik velkých řek, například Ganga, Gandak, Kósí, Bágmatí a Narmada.

Nepál se přitom stále vyrovnává s následky rozsáhlých záplav z konce minulého měsíce. Ty si vyžádaly více než 1400 obětí, 6150 lidí se stále pohřešuje.

Následky ničivých povodní v Nepálu. (4. září 2026)
Záchranáři v Nepálu z tunelu vodní elektrárny vyprostili živého čínského občana. Nepál se potýká s ničivými povodněmi. (5. září 2026)
Následky ničivých povodní v Nepálu. (4. září 2026)
Následky ničivých povodní v Nepálu. (4. září 2026)
22 fotografií
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.