Požár pravděpodobně zachvátil populární podnik v severní části Bangkoku, ve čtvrti Čatučak, napsala stanice Sky News na svém webu. Podle premiéra Anutina Čánvirakuna několik dalších lidí převezli záchranáři do nemocnice, napsala agentura AP.
Premiér mezitím sdělil, že jeden z hudebníků vystupujících v podniku, mu řekl, že viděl stoupat kouř z jističe poblíž pódia, načež vypadl proud, ozvala se exploze a prostor se zaplnil kouřem. Mnoho obětí bylo nalezeno na toaletách v zadní části podniku, uvedl předseda vlády.
Záchranáři uvedli, že k požáru došlo kolem půlnoci místního času (19:00 SELČ). Záběry, které na internetu zveřejnili členové záchranných složek, ukazují obrovské plameny šlehající z předních dveří hospody v severní části thajského hlavního města, zatímco se lidé snažili utéct, a hustý černý kouř stoupající k obloze.
Hasičům trvalo asi půl hodiny, než požár dostali pod kontrolu. Fotografie z místa neštěstí ukazují ohořelé stoly, židle a poškozený interiér hospody, stejně jako vyskládaná těla obětí.
Thajsko již v minulosti zažilo podobné tragédie. V roce 2022 zahynulo 14 lidí při požáru v hudebním baru ve východní části země.
A více než deset let předtím, 1. ledna 2009, při oslavách Silvestra v nočním klubu Santika v thajském hlavním městě zahynulo 66 lidí a více než 200 bylo zraněno. Tento požár byl zřejmě způsoben ohňostrojem uvnitř budovy.