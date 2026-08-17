V belgickém regionu Fagnes spálil požár už přibližně 3000 hektarů. Situaci komplikuje silný vítr a nepřístupný terén.
Na pomoc přijeli hasiči z celé Belgie a Německa. Belgické úřady spoléhají i na letecké posily z několika zemí, včetně Česka, které přislíbila Evropská unie.
„Mezi požárem a domy jsou louky, které jsme v uplynulých hodinách kompletně promočili vodou,“ uvedl mluvčí hasičů z Monschau Tobias Schell s tím, že jsou plameny nyní vzdáleny 300 metrů od budov.
Na belgické straně bylo dříve evakuováno na 600 lidí, na německé zatím přibližně 30. Své domovy museli opustit obyvatelé příhraniční německé obce Kalterherberg. Další lidé žijící v okolí obce Monschau byli vyzváni, aby se na evakuaci připravili.
Belgii stejně jako velkou část Evropy v posledních dnech sužovala nová vlna veder a sucha, která přispěla k horkým a suchým podmínkám vhodným pro šíření lesních požárů.