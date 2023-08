Požár na Havaji je počtem obětí nejtragičtějším v USA za posledních sto let

„Mrtvých bude bezpochyby ještě více. Zatím nemůžeme říci, kolik to bude,“ citoval Greena server stanice CNN. Na místě působí záchranáři i psi vycvičení k hledání lidských ostatků. Domy, které záchranáři prohledali, označují svítivě oranžovým křížkem. Písmeny HR (human remains) pak místa, kde objeví lidské ostatky. Požár poháněný silným větrem, za nějž podle meteorologů částečně mohl hurikán míjející ostrov, město zachvátil v úterý.

Americká Federální agentura pro řešení krizových situací (FEMA) uvedla, že požáry na Maui zničily nebo poškodily na 2200 budov a první odhady hovoří o škodách ve výši kolem 5,5 miliardy dolarů (133 miliard korun).

Shořel i královský hrob

„Bude to jistě nejhorší přírodní katastrofa, která kdy Havaj potkala. Nyní se soustředíme na to, abychom propojili lidi, jakmile to bude možné, zajistili jim ubytování a zdravotní péči,“ sdělil havajský guvernér, který se v sobotu vydal do zpustošené Lahainy. Upozornil, že počty obětí budou zřejmě ještě stoupat. Dříve uvedl, že se stále pohřešují stovky lidí.

Na místě jsou kvůli poškození vysílačů problémy se signálem. Kromě toho se očekává, že na západním pobřeží budou po několik týdnů trvat výpadky proudu. Přístřeší podle dřívějšího oznámení úřadů po katastrofě potřebuje asi 4500 lidí. V západní části ostrova bylo podle guvernéra zničeno nejméně 2200 domů.

Oheň na Maui způsobil ohromné škody především v historické Lahaině, která byla v 19. století hlavním městem bývalého Havajského království. Shořel mimo jiné 200 let starý kostel Waiola (dříve Wainee), na jehož hřbitově jsou pohřbeni havajští králové a královny.

Letecký pohled ukazuje škody na pobřeží Lahainy po požárech na Maui na Havaji. (10. srpna 2023)

Podle amerických médií jsou na Havaji podmínky pro vznik a šíření požárů stále častější. Deník The Washington Post uvádí, že mezi suchem na souostroví a klimatickou změnou způsobovanou lidskými aktivitami není jasné pojítko, avšak trend je takový, že v oblasti ubývají srážky a prodlužují se období suchých dní. List The New York Times zase píše, že klimatické změny učinily z místa proslulého bujnou vegetací „soudek s prachem“.

Viceguvernérka Havaje Sylvia Lukeová uvedla, že obnova ostrova, na kterém plameny ničí rozsáhlé plochy vegetace, potrvá roky.