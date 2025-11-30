Tragická bilance požáru v Hongkongu dál roste. Obětí je už přes 140

„Nemůžeme vyloučit, že počet obětí bude nadále stoupat,“ prohlásil v neděli na tiskové konferenci představitel hongkongské policie Tsang Shuk-yin.
Policejní jednotka pro identifikaci obětí katastrof budovy pečlivě prochází a našla těla jak v bytech, tak na střechách, uvedl důstojník Cheng Ka-chun. Budovy jsou podle něj strukturálně v pořádku, ale pátrání je pomalé kvůli špatné viditelnosti uvnitř. Jednotka podle něj doposud prohledala čtyři ze sedmi budov zasažených požárem. Komplex Wang Fuk Court čítá celkem osm budov.
Příčina požáru, který vypukl ve středu a byl zcela uhašen v pátek, stále nebyla stanovena. Úřady uvedly, že polystyren a ochranné sítě umístěné na vnější straně oken komplexu, který procházel rekonstrukcí a byl obklopen pro Hongkong typickým lešením z bambusu, umožnily rychlé šíření ohně. Úřady vyšetřují, zda došlo k porušení protipožárních předpisů.
Hongkongské úřady v sobotu oznámily, že nařídily pozastavení prací na 28 stavebních projektech realizovaných firmou Prestige Construction & Engineering Company (PC&E), která pracovala na komplexu Wang Fuk Court. Společnost bude čelit bezpečnostním auditům.
Úřady v noci na čtvrtek uvedly, že zadržely tři muže kvůli podezření z neúmyslného zabití. Šlo o dva ředitele a jednoho technického konzultanta stavební společnosti. Protikorupční úřad v pátek zadržel dalších osm lidí. Jednalo se o dva vedoucí pracovníky projekční kanceláře odpovědné za renovaci, dva vedoucí stavby, tří subdodavatele lešení a jednoho zprostředkovatele.