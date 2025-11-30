Tragická bilance požáru v Hongkongu dál roste. Obětí je už přes 140

Autor: ,
  12:43
Vyšetřovatelé v Hongkongu nalezli ve shořelých budovách další těla. Počet oběti tragického požáru výškového obytného komplexu tak vzrostl na 146 osob. Sobotní bilance činila 128 mrtvých. Agentura Reuters s odvoláním na tamní úřady informuje, že celkový proces prohledávání budov bude s největší pravděpodobností trvat tři až čtyři týdny. Úřady také uvádí, že zraněných je nyní 79 osob.
Rozsáhlý požár zachvátil obytný komplex v severní části Hongkongu. (26....

Rozsáhlý požár zachvátil obytný komplex v severní části Hongkongu. (26. listopadu 2025) | foto: ČTK

Následky požáru obytného komplexu v Hongkongu (30. listopadu 2025)
Následky požáru obytného komplexu v Hongkongu (30. listopadu 2025)
Následky požáru obytného komplexu v Hongkongu (30. listopadu 2025)
Při požáru výškových budov v Hongkongu zemřelo přes sto lidí, další dvě stovky...
39 fotografií

„Nemůžeme vyloučit, že počet obětí bude nadále stoupat,“ prohlásil v neděli na tiskové konferenci představitel hongkongské policie Tsang Shuk-yin.

Policejní jednotka pro identifikaci obětí katastrof budovy pečlivě prochází a našla těla jak v bytech, tak na střechách, uvedl důstojník Cheng Ka-chun. Budovy jsou podle něj strukturálně v pořádku, ale pátrání je pomalé kvůli špatné viditelnosti uvnitř. Jednotka podle něj doposud prohledala čtyři ze sedmi budov zasažených požárem. Komplex Wang Fuk Court čítá celkem osm budov.

Příčina požáru, který vypukl ve středu a byl zcela uhašen v pátek, stále nebyla stanovena. Úřady uvedly, že polystyren a ochranné sítě umístěné na vnější straně oken komplexu, který procházel rekonstrukcí a byl obklopen pro Hongkong typickým lešením z bambusu, umožnily rychlé šíření ohně. Úřady vyšetřují, zda došlo k porušení protipožárních předpisů.

Hongkongské úřady v sobotu oznámily, že nařídily pozastavení prací na 28 stavebních projektech realizovaných firmou Prestige Construction & Engineering Company (PC&E), která pracovala na komplexu Wang Fuk Court. Společnost bude čelit bezpečnostním auditům.

Úřady v noci na čtvrtek uvedly, že zadržely tři muže kvůli podezření z neúmyslného zabití. Šlo o dva ředitele a jednoho technického konzultanta stavební společnosti. Protikorupční úřad v pátek zadržel dalších osm lidí. Jednalo se o dva vedoucí pracovníky projekční kanceláře odpovědné za renovaci, dva vedoucí stavby, tří subdodavatele lešení a jednoho zprostředkovatele.

Vstoupit do diskuse
Témata: Hongkong, oběť, požár

Koledy a světýlka v ulicích Prahy. Městem už křižují vánoční tramvaje i autobusy

Po celý advent až do Tří králů mohou cestující potkávat v pražských ulicích...

Fušeřina předků. Před 100 lety málem spadla klenba ve svatovítské katedrále

Stavba chrámu sv. Víta v roce 1889

Princ William navštívil v britské nemocnici děti z Gazy. Dojala ho jejich síla

Princ William se stal tváří nového šestidílného dokumentárního seriálu BBC...

Komentář

O co jde Putinovi na Ukrajině? U člověka vzešlého z KGB se pravdy jen tak nedopátráte

Ruský prezident Vladimir Putin (27. listopadu 2025)

Padne jaderné tabu? O použití atomovek rozhodne hlas lidu, zjistili i čeští vědci

Muž si připevňuje plynovou masku. (22. března 2022)

Komentář

Poučná zimní válka. Jak Sověty zaskočila malá země na severu

Bitva o Suomussalmi na Raatské cestě (30. listopadu 1939 – 8. ledna 1940) byla...

Dělníci ve Staré Boleslavi chystali výluku, srazil je nákladní vlak. Jeden zemřel

Nákladní vlak srazil v sobotu večer ve stanici Stará Boleslav dva lidi. (29....

Odpojená Amerika. Přibývá domácností, které nezvládají platit účty za energie

ilustrační snímek

Glosa

Češi věří, že nová vláda zrychlí hospodářský růst, i kdyby na dluh

Kalkulačka a peníze

Kyjevská oblast opět pod palbou. Ruský dronový útok v noci zabil jednoho člověka

Nejméně jeden člověk zahynul a 11 utrpělo zranění při nočním ruském dronovém...

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

Čtyři mrtví po střelbě na dětské oslavě v Kalifornii. Pachatel je na útěku

Čtyři lidé zemřeli a deset dalších bylo zraněno při sobotní střelbě na rodinné...

Chlívek

Pavlovi jsme „hříchy mládí“ odpustili. Proč on to samé neodpustí Turkovi?

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek slaví čtyřicátiny. (18....

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.