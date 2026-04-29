„Požár rafinerie v Tuapse byl lokalizován,“ oznámila místní operační skupina, která hašení koordinuje. Lokalizace požáru je zlomový bod, kdy hasiči zastavili šíření plamenů. Dalším krokem je pak uhašení ohně. S plameny podle operační skupiny bojuje 312 lidí, kteří mají k dispozici 73 kusů techniky.
Podobně se na síti Telegram vyjádřil i gubernátor Krasnodarského kraje Veniamin Kondraťjev. „Situace je pod kontrolou, vyžaduje ale bedlivou pozornost,“ napsal. Gubernátor také v úterý zveřejnil snímky, na kterých Kurenkov obhlíží situaci z místa a z helikoptéry.
Tuapse je významný jihoruský přístav, který slouží mimo jiné jako centrum pro export ropných produktů. Ve městě se vedle námořního terminálu nachází velká rafinerie schopná zpracovat 12 milionů tun ropy ročně.
Rafinerie stejně jako přístavní zařízení v Tuapse se staly terčem ukrajinských úderů opakovaně. Před týdnem 20. dubna Ukrajina podnikla nálet na tamní námořní terminál, kde následně vypukl velký požár. Ruská služba stanice BBC uvedla, že se vznítila uskladněná ropa. Hasičům se plameny podařilo uhasit po pěti dnech. Ukrajina na Tuapse zaútočila také 16. dubna.
Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
O vážnosti situace v Tuapse svědčí mimo jiné to, že se události věnoval šéf Kremlu. Putin, z jehož rozkazu ruská armáda v únoru 2022 napadla Ukrajinu, požár rafinerie podle Reuters označil za další důkaz rostoucího počtu ukrajinských úderů na civilní cíle.
„Dronové útoky proti civilní infrastruktuře jsou stále četnější,“ řekl Putin v komentáři, který odvysílaly ruské televizní stanice. Poznamenal, že poslední útok na Tuapse by mohl způsobit vážné ekologické škody.
Gubernátor Kondraťjev ale rizika považuje za omezená. „Zdá se, že nehrozí žádné vážné nebezpečí. Lidem se daří zvládat problémy, kterým čelí,“ řekl.
Média včetně stanice Deutsche Welle (DW) nicméně již po prvních útocích informovala o rozsáhlých ekologických škodách, úniku ropy do moře, všudypřítomném dýmu a zápachu či o toxickém „ropném dešti“.
Ukrajina se už přes čtyři roky brání ruské invazi, součástí jsou vzdušné útoky obou stran. Představitelé napadené země i armáda opakují, že se svými útoky na ropnou infrastrukturu v Rusku snaží oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje nerostných surovin.