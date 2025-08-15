Ve Španělsku shořelo území třikrát větší než Praha. Požáry sužují i Portugalsko

Španělsko bojuje se 14 velkými požáry, ty největší zuří na severu a západě země. V autonomní oblasti Galicie na severozápadě území bylo v této souvislosti uzavřeno několik dálnic a přerušeno vlakové spojení mezi touto oblastí a Madridem.
„Dnešní den bude opět velmi náročný, s extrémním rizikem nových požárů,“ napsal dopoledne na sociální síti X španělský premiér Pedro Sánchez.
Evropský informační systém o lesních požárech (EFFIS) uvedl, že letos už ve Španělsku shořelo 1580 kilometrů čtverečních území, což je více než trojnásobek rozlohy Prahy. Vlna veder, kdy teploty několikrát přesáhly 40 stupňů Celsia, v zemi trvá od neděle 3. srpna a podle předpovědi meteorologické služby Aemet vydrží do pondělí 18. srpna.
V Portugalsku, které se potýká se sedmi velkými požáry, bylo nasazeno téměř 4 tisíce hasičů. Úřady prodloužily stav pohotovosti až do neděle, protože vysoké teploty očekávají i přes víkend. Portugalská vláda dnes také požádala o pomoc v rámci civilní ochrany EU. Španělsko takto ve čtvrtek od Francie na dva dny dostalo dva letouny typu Canadair určené k hašení požárů.
Portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa odpoledne oznámil, že vyjádřil starostovi obce Guarda upřímnou soustrast kvůli smrti jejího exstarosty Carlose Damasa při hašení požáru. Agentura AFP dodala, že se jedná o první letošní oběť požárů v zemi.
Čtvrtý den čelí požárům i řecký ostrov Chios v Egejském moři, kde se lidé museli v noci evakuovat. Na ostrově zasahovaly dva vrtulníky a dvě hasicí letadla, kterým pomohlo, že silný vítr zeslábnul.
Na pevnině po sérii rozsáhlých požárů ze začátku týdne ode dneška platí pohotovost pro hasiče, která se vztahuje na oblasti na jihu země vyjma Atén. Situace v zemi se nicméně podle deníku Kathimerini zlepšuje a většinu požárů se už podařilo dostat pod kontrolu.
Z Řecka se v neděli do vlasti vrátí čeští hasiči, kteří tam v rámci unijní mise působili zhruba od poloviny července. Nasazeni byli u několika ohnisek v aténském regionu.