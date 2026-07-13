Požár lesa v pařížském regionu pohltil už 800 hektarů. Do oblasti míří premiér

Požár zatím není uhašen, ale přibližně 400 hasičů bojujících s plameny počítá s poklesem teplot přes noc, uvedl mluvčí hasičské a záchranné služby (SDIS) Paul-Edouard Laurain. Hasicí vrtulníky a letadla však musela s příchodem noci pozastavit práci.
„Cílem je zachránit životy a majetek“ zdůraznil mluvčí francouzských hasičů Eric Brocardi. Zasaženou oblast v pondělí ráno navštíví francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez.
Lesní požáry sužují také jih Španělska. Předseda regionální vlády v Andalusii Juanma Moreno v neděli oznámil, že Nejtragičtější požár ve Španělsku za poslední dvě dekády si vyžádal už 13 obětí. Požár je už stabilizovaný a ohraničený. Oblast v pondělí navštíví španělský premiér Pedro Sánchez.