Požár v Norsku zničil přes 100 domů, hasiči bojují s větrem. Důvod vzniku je neznámý

Autor: ,
  22:07aktualizováno  22:07
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Požár u Drammenu na jihu Norska zničil přes 100 domů. (17. července 2026)

Požár u Drammenu na jihu Norska zničil přes 100 domů. (17. července 2026) | foto: Reuters

Požár u Drammenu na jihu Norska zničil přes 100 domů. (17. července 2026)
Požár u Drammenu na jihu Norska zničil přes 100 domů. (17. července 2026)
Požár u Drammenu na jihu Norska zničil přes 100 domů. (17. července 2026)
Požár u Drammenu na jihu Norska zničil přes 100 domů. (17. července 2026)
5 fotografií
Požár u města Drammen na jihu Norska zničil přes 100 domů. Více než 60 hasičů se v silném větru snaží dostat plameny pod kontrolu. Okolnosti vzniku požáru nejsou zatím známy. Úřady nehlásí oběti ani pohřešované.

Záchranná služba a policie dostaly hlášení o požáru v 15:30. Hustý černý kouř od té doby zahalil oblast ležící asi 40 kilometrů západně od metropole Osla. Na hašení požáru, který zasáhl čtvrť řadových domů, se podílelo přes 60 hasičů. Jeden z nich utrpěl lehká zranění a skončil v nemocnici. Do akce byly nasazeny i vrtulníky, které na plameny shazovaly vodu.

„Máme problémy s dodávkami vody, protože hoří na několika místech. Civilní obrana už ale u několika malých jezer rozmisťuje hadice a čerpadla. Děláme, co je v našich silách,“ řekl vedoucí záchranných složek Frode Presthus.

Policie už evakuovala stovky lidí. Plameny se mezitím rozšířily i do okolního lesa. Zatím není známo, kde a jak požár vznikl, podotkla agentura Reuters.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.