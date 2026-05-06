Vyšetřování má zjistit příčinu neštěstí, uvedla televize TVN 24 s odvoláním na mluvčího prokuratury. K vyšetřování se mají připojit také zástupci státní komise pro vyšetřování leteckých neštěstí.
Letoun, který se zřítil během hašení, patřil státním lesům a vzlétl z varšavského letiště Babice. Vyšetřovatelé hodlají prozkoumat trosky letadla a vyslechnout svědky. Plánována je také pitva pilotova těla.
„To vše je vedeno s cílem zjistit průběh událostí a příčiny neštěstí a případně také to, zda má někdo nést trestní odpovědnost,“ vysvětlil mluvčí Rafal Kawalec.
Ministr vnitra Marcin Kierwiński novinářům řekl, že by bylo předčasné hovořit o podrobnostech letecké katastrofy. Příčiny „této strašné nehody“ bude zjišťovat prokuratura a státní vyšetřovací komise, řekl.
Polští hasiči od úterního poledne bojují s lesním požárem v okolí okresního města Bilgoraj na jihovýchodě země. Plameny zachvátily 250 hektarů lesa v přírodním parku Puszcza Solska, který patří do evropské sítě Natura 2000. S ohněm bojují stovky hasičů, vrtulníky a letadla. V místních lesích platí nejvyšší výstraha před nebezpečím požárů.
„Počasí není naším spojencem,“ řekl po jednání krizového štábu premiér Donald Tusk. Situaci totiž komplikuje silný vítr, který rozdmýchává plameny a mění směr šíření požáru. Podle nových odhadů mohl oheň zachvátit 300 hektarů lesa, uvedl ministr vnitra Kierwiński na tiskové konferenci, na které avizoval nasazení dalších hasičských jednotek.
S ohněm nyní bojují téměř čtyři stovky hasičů, s podporou stovky vojáků a padesátky policistů. Hašení se odehrává ve třech okresech, uvedla TVN 24. Čtyři vrtulníky státních lesů podnikly asi 200 letů se svrháváním vody na plameny, dalších padesátku takových letů uskutečnily dvě policejní helikoptéry Black Hawk. S ohněm bojují také čtyři letouny Dromader. Armáda připravuje nasazení dronu, který má monitorovat situaci.